Couchbase lanza Couchbase Server 7, que junta lo mejor de las BBDD modernas y de las heredadas

miércoles, 27 de octubre de 2021, 13:27 h (CET) Esta nueva versión del software de Couchbase combina lo mejor de las bases de datos relacionales con la flexibilidad y la escala de una base de datos documental, lo que permite a los clientes agilizar las iniciativas de modernización de las aplicaciones Couchbase (NASDAQ: BASE), creador de bases de datos NoSQL multicloud y de ámbito empresarial, ha anunciado el lanzamiento de Couchbase Server 7. Este histórico lanzamiento para la compañía une los mejores aspectos de las BBDD relacionales, como las transacciones ACID, con la flexibilidad de una base de datos moderna, lo que permite a las empresas agilizar sus iniciativas estratégicas, así como trasladar de forma más rápida las aplicaciones críticas de negocio a la nube, mejorar la flexibilidad de las aplicaciones e incrementar la agilidad con la que trabajan los desarrolladores.

Gracias a Couchbase Server 7, los equipos de desarrollo de las empresas disponen de una plataforma unificada, por lo que ya no necesitan utilizar una BDD para las transacciones y otra para que los desarrolladores trabajen de forma ágil y escalable. De esta manera, los clientes pueden simplificar las arquitecturas de sus bases de datos, ampliar el uso de Couchbase en las aplicaciones transaccionales de la empresa y reducir los costes operativos gracias a las mejoras en el rendimiento.

Tal y como afirman desde Forrester, "muchas organizaciones siguen utilizando aplicaciones basadas en lenguajes y sistemas de gestión de bases de datos de cuarta generación y otras tecnologías heredadas que las acompañan hasta hoy" (Forrester, Now Tech: Application Modernization and Migration Services, Q1 2021). Por tanto, existe una necesidad urgente de una plataforma de base de datos que pueda soportar tanto el desarrollo y la implantación de nuevas aplicaciones como la modernización y actualización de las existentes. Couchbase Server 7 elimina los principales puntos de fricción que han impedido a las empresas modernizar sus aplicaciones basadas en relaciones, dándoles la agilidad y la flexibilidad para acelerar el desarrollo de aplicaciones modernas críticas para el negocio.

Los clientes se benefician de muchas maneras, entre otras: la capacidad de ejecutar actividades comerciales comerciales dentro de sus aplicaciones orientadas al cliente, desarrollar modelos de datos enriquecidos para el cliente 360 y las aplicaciones que impulsen la personalización, y ejecutar planes duraderos con los que modernizar las aplicaciones basadas bases de datos relacionales en la nube. Además, los equipos de desarrollo pueden realizar de forma más sencilla la transición de las BBDD relacionales heredadas a la base de datos de Couchbase sin necesidad de volver a formar a los miembros del equipo, ya que la plataforma utiliza los mismos lenguajes de programación combinados con la familiaridad del SQL que ya conocen.

Los aspectos más destacados de Couchbase Server 7 son:

Eliminación de las complejidades de la proliferación de bases de datos mediante la adición de capacidades de transacción SQL totalmente consolidadas. Así, los clientes ya no necesitarán tanto una base de datos relacional como una NoSQL. Couchbase dispone ahora de transacciones SQL multi-documentos fusionándolas con las interacciones de gran volumen. Por primera vez, los clientes pueden hacer transacciones SQL ACID multi-documentos con interacciones en microsegundos todo dentro de una plataforma de BDD unificada.

Permitir actualizaciones en tiempo real sin tiempos de inactividad a través de un modelo de contención de datos dinámico. Couchbase Server 7 introduce estructuras de organización similares a los esquemas y tablas, llamadas "ámbitos y colecciones", dentro de una base de datos sin esquemas. Sólo con Couchbase Server 7 los clientes pueden añadir una tabla (la "colección") en Couchbase, mientras que los intercambios están ocurriendo sin tener que añadir o modificar el esquema (el "ámbito") o quitar la BDD para esta actualización. Esto acelera enormemente los ciclos de innovación. La nueva estructura de organización de datos dinámica y de varios niveles permite que la plataforma se adapte y migre los modelos de datos relacionales a Couchbase Server 7, y luego invierte el control continuo de las estructuras de datos del administrador de la base de datos al desarrollador de la aplicación, mejorando así su productividad.

Un rendimiento operacional más rápido que reduce el coste total de propiedad, facilitado por el procesamiento en términos de recopilación a la hora de acceder a los datos, la partición y el aislamiento de los índices. Couchbase Server 7 también añade un servicio de copia de seguridad configurable. Los conjuntos de datos suministrados a los microservicios son más rápidos, las construcciones de índices se ejecutan en paralelo y los índices son transferibles durante el reequilibrio de datos. Y, por último, el servicio de consultas añade un optimizador de búsquedas basado en el coste para sustituir su anterior optimización basada en reglas. "Con Couchbase Server 7, el debate entre las bases de datos relacionales y las NoSQL ha terminado. Los desarrolladores ya no tienen que luchar por tener varias BBDD: una base de datos relacional para las transacciones y una NoSQL para la flexibilidad y la escala. Estamos entusiasmados de ser el primer proveedor moderno de bases de datos como servicio que combina la funcionalidad tradicional de las SQL y las transacciones con la flexibilidad y la escalabilidad de las NoSQL. El modelo de inclusión de datos y las transacciones SQL distribuidas introducidas en Couchbase Server 7 ofrecen un modelo de programación familiar en una base de datos distribuida. Además, hay otras 30 innovaciones que abarcan la consulta, la búsqueda, la creación de eventos, la analítica y la georreplicación. Ninguna otra base de datos ha fusionado orgánicamente todas estas capacidades. Estas innovaciones ofrecen a los desarrolladores una ventaja extraordinaria para crear aplicaciones empresariales modernas en un mundo conectado". - Ravi Mayuram, Vicepresidente Senior de Ingeniería y CTO, Couchbase.

Couchbase presenta Couchbase Capella, la DBaaS alojada en AWS

Couchbase ha anunciado también la disponibilidad general de su oferta de base de datos como servicio (DBaaS) alojada, Couchbase Capella. Capella ofrece toda la flexibilidad de una BDD a los desarrolladores, así como un gran rendimiento a escala para aplicaciones empresariales. De esta manera, dado que Capella está totalmente gestionado y automatizado, los clientes pueden centrarse en el desarrollo, mejorar sus aplicaciones y reducir el tiempo de comercialización, en lugar de centrarse en la gestión de su base de datos operativa.

"Estamos muy orgullosos de la capacidad de Couchbase para funcionar en cualquier lugar, desde el centro de datos hasta cualquier nube y más allá del edge. La modernización se está acelerando para casi todos los negocios, pero cada uno lleva su propio ritmo en la transición hacia la nube", declara Scott Anderson, vicepresidente senior de gestión de productos en Couchbase. "En Couchbase, alineamos nuestros productos y soluciones para ayudar a convertir las estrategias de modernización de los clientes en realidad. Con la introducción de nuestra DBaaS alojada en Couchbase Capella, estamos ofreciendo a los clientes la forma más rápida, fácil y rentable de desplegar nuestra base de datos en la nube para así acelerar el desarrollo de aplicaciones".

Entre los beneficios de Couchbase Capella se incluyen:

Tan fácil como un SQL . Los usuarios de BBDD SQL pueden desarrollar con Couchbase Capella sin tener que aprender ningún otro lenguaje de consulta, pudiéndolo implementar en unos pocos clics. Un panel de gestión que simplifica las operaciones multi-clúster, multi-región y multi-cloud.

. Los usuarios de BBDD SQL pueden desarrollar con Couchbase Capella sin tener que aprender ningún otro lenguaje de consulta, pudiéndolo implementar en unos pocos clics. Un panel de gestión que simplifica las operaciones multi-clúster, multi-región y multi-cloud. Desarrollar con agilidad a través de casos de uso . Los desarrolladores obtienen capacidades multimodelo (documento, clave-valor, búsqueda de texto completo, análisis) y flexibilidad en la estructura de los datos, lo que les permite desarrollar aplicaciones para cargas de trabajo operativas, transaccionales y analíticas, todo desde un único proveedor. Los usuarios pueden elegir uno de los diez SDK con el lenguaje de programación que prefieran.

. Los desarrolladores obtienen capacidades multimodelo (documento, clave-valor, búsqueda de texto completo, análisis) y flexibilidad en la estructura de los datos, lo que les permite desarrollar aplicaciones para cargas de trabajo operativas, transaccionales y analíticas, todo desde un único proveedor. Los usuarios pueden elegir uno de los diez SDK con el lenguaje de programación que prefieran. Rendimiento premium y eficiencia de costes a escala. La arquitectura única de Couchbase Capella garantiza respuestas en milisegundos para aplicaciones altamente interactivas y personalizadas, mientras que la relación coste-beneficio sigue mejorando a medida que los usuarios escalan. Con Couchbase Capella implementado dentro de la infraestructura de AWS, los clientes tienen la mejor disponibilidad y fiabilidad en cualquier parte del mundo. "Couchbase Capella ofrece a los desarrolladores la posibilidad de implementar la base de datos de alto rendimiento, escalable y flexible de Couchbase en AWS. La DBaaS alojada ofrece a los clientes la flexibilidad y la agilidad de una base de datos en la nube sin ser ralentizada por los trámites administrativos de la infraestructura para que puedan crear aplicaciones modernas más rápidamente. Estamos encantados de trabajar con Couchbase a través del programa AWS SaaS Factory, que permite a las empresas desplegar de forma más eficiente aplicaciones críticas para el negocio en AWS”, declara Sabina Joseph, Director, Americas ISVs de AWS.

Couchbase Capella está ya disponible en AWS, y próximamente podrá ser utilizado con otros proveedores cloud. Puedes realizar una prueba gratuita haciendo clic aquí y comprobar de primera mano lo sencillo que resulta funcionamiento en apenas unos minutos.

