El simulador de gastos de envío de dinero Gelt Giro permite encontrar la mejor tarifa del mercado a tiempo real para enviar dinero al extranjero

miércoles, 27 de octubre de 2021, 09:55 h (CET)

Actualmente, el simulador de gastos de envío de dinero es una herramienta esencial para mandar fondos al extranjero desde España. La aceptación de este servicio, facilitado por la empresa Gelt Giro a través de su página web, radica en la posibilidad de ahorrar mientras se paga.

En los últimos meses, los usuarios han aumentado su interés en este simulador, en la medida en la que han descubierto que las remesadoras tienen distintas tarifas y condiciones de pago. Bien sea para realizar un pago puntual o un envío recurrente de dinero, el comparador de servicios de envío de dinero Gelt Giro permite conocer la mejor alternativa en tiempo real.

Cómo se puede ahorrar dinero cuando se envía dinero a Latinoamérica El envío de dinero desde España hasta Latinoamérica supone dificultades que entorpecen la buena intención de cumplir con un compromiso. Muchas personas desconocen el procedimiento que se sigue e incurren en servicios de remesa que no siempre son los más responsables, más rápidos o efectivos. Todo esto se traduce en costes más altos y algunas veces hasta en estafas.

Esta realidad de los usuarios de estos servicios fue percibida por el equipo de profesionales de Gelt Giro, después de analizar y estudiar al sector. Se percataron de que en muchas ocasiones, los servicios tradicionales y más conocidos no siempre eran las mejores alternativas para llevar a cabo transferencias internacionales.

Otro hallazgo fue que las remesadoras tienen distintos costes para cada destino específico de América Latina. Estas diferencias pueden significar gastos adicionales de entre el 7% y el 10%, los cuales son muy significativos en estos tiempos de crisis económica.

Gelt Giro es un comparador de servicios para enviar fondos Este comparador surge como una solución práctica y sencilla para la gente que tiene como costumbre enviar ciertas cantidades de dinero al extranjero, sobre todo, para aquellas personas que no tienen tiempo para pararse a analizar y comparar los precios de cada una de las remesadoras.

Gelt Giro presenta una interfaz sencilla de usar, accesible y amigable que permite al usuario ingresar la información necesaria de forma rápida: el país al que se va a enviar el pago, la cantidad de la transacción y la divisa en la que se va a recibir.

Una vez introducida esta información, se elige el criterio para seleccionar los resultados. El usuario decide si los desea por el menor tiempo de entrega u ordenados por el menor coste de comisión. También puede buscar opciones por la valoración que los clientes les han dado a las distintas empresas.

En pocos segundos, el programa selecciona las mejores alternativas en función de los parámetros solicitados. Esta información accesible, actualizada y útil ha convertido a Gelt Giro en uno de los comparadores de servicios de envío de dinero más empleados en España, siendo posible a través de la plataforma encontrar el mejor proveedor para enviar el dinero sin pagar comisiones extras ni tasas de cambio elevadas. Transferwise, Azimo, WorldRemit, Remitly, Western Union, iTransfer o Sendity son solo algunos de los servicios que se pueden comparar en la página.

