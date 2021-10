Liquen Escleroso Vulvar, el tratamiento con células madre de la Dra. Patricia Gutiérrez Ontalvilla Emprendedores de Hoy

Como una zona del cuerpo femenino propensa a sufrir enfermedades se encuentra la vulva. Entre estas se encuentra el Liquen Escleroso Vulvar, un trastorno degenerativo y crónico que tiene afectación sobre la piel del área genital y anal de las mujeres. Con el paso del tiempo tiene consecuencias tan graves como la el enterramiento del clítoris e incluso el desarrollo de cáncer de vulva o desaparición de los labios menores y se manifiesta con dolor, picor agudo y quemazón.

Las mujeres que sufren Liquen Escleroso Vulvar (LEV) tienen, por tanto, una merma considerable de su calidad de vida, dado que les impide llevar ropa ajustada, mantener relaciones sexuales sin dolor e incluso dormir.

Actualmente, se estima que el 3% las mujeres pueden padecer esta patología, aunque podría ser un porcentaje mayor conforme se realizan más pruebas de diagnóstico. Asimismo, diversos estudios sostienen que hasta un 6% las mujeres con Liquen Escleroso Vulvar podrían desarrollar cáncer si no reciben el tratamiento adecuado.

La Dra. Patricia Gutiérrez Ontalvilla, cirujana plástica española, llevó a cabo en 2017 un ensayo clínico sobre el LEV a través del Instituto de Investigación del Hospital La Fe de Valencia que arrojó unos resultados muy esperanzadores para las pacientes.

La Dra. Gutiérrez Ontalvilla explica en qué consiste exactamente.

Doctora Gutiérrez, ¿Qué es la medicina regenerativa y cuál es su experiencia en este campo?

“La medicina regenerativa es uno de los campos más innovadores en los que trabajamos los cirujanos plásticos. Comenzó hace apenas 20 años y hoy por hoy existen innumerables líneas de investigación abiertas para los cirujanos plásticos y reconstructivos. En mi caso, llevo más de 15 años aplicando células madre derivadas de la grasa a mis pacientes para el tratamiento de grandes quemados, cicatrices, en cirugía craneofacial, etc. Por otro lado, tengo una amplia experiencia en cirugías íntimas femeninas (como la labioplastia), por lo que era solo cuestión de tiempo que me adentrara en la medicina regenerativa genital femenina.”

¿De dónde le surgió la idea de tratar el Liquen Escleroso Vulvar?

“Como comentaba, fue una evolución natural. Siempre estoy estudiando las nuevas publicaciones científicas que aparecen sobre medicina regenerativa y cuando supe de los incipientes avances que se abrían para el Liquen Escleroso Vulvar en este campo decidí que mi tesis doctoral fuera un ensayo clínico en un grupo de pacientes con una afectación severa de LEV.”

¿En qué consistió y qué resultados obtuvo con este ensayo clínico?

“Dividí a las pacientes en 2 grupos de forma aleatoria. Al primero le seguimos administrando el tratamiento que ya llevaban con corticoides de alta potencia y al segundo además les apliqué un tratamiento a base de células madre y plasma rico en plaquetas (PRP) que hemos llamado Tratamiento Liquenia. A todas ellas las estuvimos revisando durante 1 año para estudiar su evolución”.

“Los resultados que obtuvimos fueron muy esperanzadores, ya que dentro del primer grupo varias pacientes sufrieron brotes de la enfermedad mientras que las pacientes tratadas con células madre y PRP no tuvieron brotes, pero lo más importante es que todas experimentaron una mejoría muy significativa de la calidad de vida, de los signos visibles (reducción de las placas blancas, menor irritación de la zona, etc.) y de los síntomas (menor picor y dolor, menos quemazón, pudieron tener relaciones íntimas sin dolor, etc.). La conclusión fue clara: la aplicación de células madre y PRP ha demostrado ser eficaz para el tratamiento del Liquen Escleroso Vulvar.”

Desde hace más de 50 años, las mujeres que padecen Liquen Escleroso Vulvar solo han podido contar con los corticoides. Los corticoides ultrapotentes no son efectivos en todas las pacientes y generan efectos secundarios cuando se usan en períodos largos. Poder contar hoy en día con el novedoso Tratamiento Liquenia de la Dra. Patricia Gutiérrez Ontalvilla supone un progreso en el control de esta enfermedad.

Tratamiento 100% autólogo ¿Qué significa?

“El Tratamiento Liquenia es 100% autólogo, ya que la paciente es a la vez donante y receptora” comenta la doctora Patricia Gutiérrez. En concreto, consiste en realizar a la paciente una pequeña liposucción (habitualmente de la parte interior de los muslos) para obtener células madre extraídas de la grasa de la misma paciente y plasma rico en plaquetas que obtenemos de su propia sangre. Ambos componentes tienen propiedades antiinflamatorias, inmunoreguladoras y regenerativas”.

La doctora apunta que el tratamiento se realiza en quirófano ambulatorio de un hospital bajo anestesia local y sedación para garantizar la mayor seguridad para sus pacientes. Todo el proceso viene a durar 45 a 50 minutos y la paciente puede irse a su casa después de un par de horas.

La importancia de acudir a un médico especialista La doctora hace hincapié en recalcar que el Liquen Escleroso Vulvar no es una ETS (enfermedad de transmisión sexual) y recomienda a todas las mujeres que tienen quemazón, dolor o picor crónico en la zona genital que acudan a un médico especialista para que le realice un diagnóstico preciso que en algunos casos puede requerir biopsia. De hecho, cuanto antes se diagnostique y se inicie el tratamiento adecuado, menos serán las posibilidades de que la enfermedad derive en cáncer de vulva.

Primer libro en español sobre el Liquen Escleroso Vulvar La doctora señala que “uno de los principales problemas a la hora de diagnosticar esta enfermedad es que, en ocasiones, los síntomas son parecidos a los de otras afecciones más habituales (como infección por hongos o de orina), por lo que las pacientes tardan de media varios años hasta conocer que en realidad tienen LEV”. Asimismo, añade que “al tratarse de una enfermedad crónica y degenerativa, la consecuencia es que llegado ese punto muchas mujeres acuden a mi consulta en un estadio severo de LEV”.

Es por lo tanto comprensible que se necesita información de calidad, algo que no siempre ocurre cuando se acude a “doctor Google”.

Fue justamente esto lo que llevó a la Dra. Patricia Gutiérrez Ontalvilla a escribir el primer libro en español sobre el Liquen Escleroso Vulvar para que tanto médicos como pacientes puedan conocer esta enfermedad a través de un léxico sencillo pero riguroso. El libro lleva por título “Tengo Liquen Escleroso Vulvar. ¿Y ahora qué hago?” (ISBN: 8418392991, editorial: Aula Magna – McGraw Hill) y está disponible tanto en formato papel como electrónico en librerías y online.

La doctora Gutiérrez ha cedido todos los beneficios derivados de la venta del libro a la Fundación Nixarian dedicada a la investigación de esta enfermedad.

