El software antiplagio gratuito de Ayuda Universitaria

miércoles, 27 de octubre de 2021, 09:00 h (CET)

En algunos casos, los profesores pueden sospechar que los trabajos realizados por los alumnos sean copiados de otras páginas web o documentos. También los estudiantes suelen interesarse por conocer si pasan la prueba del plagio de la universidad.

Por esta razón, la academia online Ayuda Universitaria ha puesto a disposición de los usuarios un software de antiplagio gratis muy efectivo y fácil de usar. Esta es una de las primeras aplicaciones para detectar textos plagiados de origen español y es una de las más avanzadas en la actualidad.

Cómo funciona el software antiplagio gratis de Ayuda Universitaria El nuevo programa antiplagio de Ayuda Universitaria compara los textos de los trabajos de investigación con billones de bases de datos de publicaciones para verificar su originalidad. Gracias a esto, ha sido calificado como uno de los mejores.

Además, el profesor o estudiante que esté interesado en demostrar la originalidad del contenido en un trabajo, solo tiene que acceder a la página web de Ayuda Universitaria.Después, el usuario debe abrir la ventana de ‘Aplicaciones’, en la que hay disponible una gran variedad de programas muy útiles, junto con el software de antiplagio.

Asimismo, esta plataforma se puede usar de dos maneras: exportando el archivo desde una carpeta del ordenador o directamente arrastrando y pegando el texto. Sin embargo, las personas tiene que tener en cuenta que el programa tiene un límite de 1.000 palabras y, si el trabajo es muy largo, deberá hacerse por partes.

Finalmente, la herramienta detecta el contenido plagiado y la fuente original de donde se ha obtenido el escrito. Esto permite acabar con este problema tan generalizado y grave de los centros de estudiantes.

Alumnos y profesores beneficiados con este software En casi todos los países, plagiar se considera un delito contra los derechos de autor y la propiedad intelectual. Con el fin de combatirlo, las instituciones educativas recurren a los programas antiplagio. La herramienta de Ayuda Universitaria es una gran contribución para todos los involucrados en centros, tanto profesores como estudiantes.

Entre las ventajas que ofrece, la primera es que, mediante su página web, actualmente se puede usar de forma gratuita. Además, permite realizar el proceso sin incluir datos personales e información privada. Esto marca la diferencia con otros softwares, porque, en la red, la mayoría son de pago y requieren datos bancarios, e-mail, domicilio, etc.

Por otro lado, existen muchos softwares que no han sido diseñados en español y, por lo tanto, su base de datos en castellano es limitada. Esto no sucede con la plataforma española de Ayuda Universitaria. En conclusión, la iniciativa de Ayuda Universitaria, con 10 años de trayectoria, es una de las mejores para detectar el plagio. Las personas interesadas en usar alguno de sus programas pueden entrar en su página web.

