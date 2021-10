Las claves esenciales del Modelo D6, por Ilia Consulting Emprendedores de Hoy

martes, 26 de octubre de 2021, 09:29 h (CET)

Con el fin de no incurrir en el error de operar bajo la ilegalidad normativa, es crucial el papel que cumple una asesoría fiscal de confianza en las demandas estructurales de una organización para mantenerse al margen de las normativas legales actualizadas y de la consecución de subvenciones.

Así, la cantidad de tareas que conlleva la inspección fiscal de una empresa implica la necesidad de delegar estos procedimientos para obtener resultados más especializados en el punto de enfoque de la organización. En Ilia Consulting ofrecen una solución integrada a favor de la especialización de fiscalidad y la legalidad internacional.

Modelo D6, el modelo informativo para declarar las inversiones Ilia Consulting es una asesoría fiscal especialista en normatividad vigente y especial implementación del Modelo D6. Este último, es un modelo informativo que declara las inversiones en empresas que cotizan en Bolsa de Valores o Mercado Organizado, cuando los valores se depositan en una entidad domiciliada en el extranjero o permanezcan bajo custodia del titular de la inversión. Además, el modelo se presenta al Registro de Inversiones españolas en el Exterior, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La empresa ofrece un servicio integrado gracias su multiperspectividad presente en la organización. De esta manera, refuerza su crecimiento con la integración de COT Consultoria & Associats y Gescobar Advocats & Assesors, dos firmas especializadas en asesoramiento fiscal, legal, mercantil y en gestión contable y laboral. Por otra parte, cuenta con una amplia experiencia en el sector, ya que forma parte de ETL Global, un grupo internacional de más de 1.000 despachos profesionales con presencia en más de 50 países, otorgándole a la compañía el 5° puesto en volumen de facturación.

En qué consiste el Modelo D6 y por qué debe presentarse El Modelo D6 no es un impuesto, sino más bien una declaración informativa que se utiliza para la declaración de operaciones y de depósitos. Este modelo debe ser presentado por aquellas personas físicas o jurídicas que residan en España, pero que dispongan de valores negociables en el extranjero. Es un modelo muy desconocido por gran parte de la sociedad, por lo cual es importante contar con asesores expertos en el ámbito que informen acerca de esta responsabilidad.

La no presentación de la declaración puede suponer sanciones y problemas con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estas multas implican una sanción de hasta el 25% del importe no declarado estableciendo un mínimo de 3.000€. Así como su presentación fuera de plazo supone un recargo de 300€ durante los primeros seis meses desde el fin de plazo y 600€ pasados los seis meses.

Ilia Consulting es la organización que brinda una asesoría fiscal integrada en soluciones idóneas y de alta capacitación.

