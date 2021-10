​Los mejores casinos online para jugar desde el móvil Las ventajas del uso del móvil saltan a la vista, también a la hora de jugar en un casino online. Los jugadores se pueden conectar en cualquier momento y siempre que tengan internet Redacción

lunes, 25 de octubre de 2021, 18:38 h (CET) El mercado del juego online se encuentra en constante crecimiento y viviendo una época dorada. De hecho, las cifras revelan que este tercer cuatrimestre del año ha aumentado un 17,7% más con respecto al año pasado. Los jugadores españoles cada vez juegan más online y, además, cada vez usan más sus dispositivos móviles para conectarse a internet. Esta tendencia ha conseguido que los casinos online preparen páginas web adaptadas a estos entornos para permitir que sus jugadores puedan jugar desde sus dispositivos más fácilmente. Y es que, ¿hay algo más cómodo y fácil que apostar desde el móvil?



Romain Feriolo analiza el mercado de los casinos móviles El experto en juegos de azar, Roman Feriolo, ha abierto un espacio donde los jugadores españoles de casinos online pueden encontrar toda la información que necesitan con respecto a esta clase de juegos: online-casino.org.es. Asimismo, para facilitar la búsqueda, ofrece una lista de casinos en línea para móviles 2021 y consejos para jugar con dinero real. Muy posiblemente, los mejores casinos de toda Europa (si no los de todo el mundo) se encuentren también aquí.

Los casinos online móviles suelen ofrecer los mismos servicios que los casinos online de escritorio. De hecho, la mayoría de las veces, se trata de la misma página web de casino, pero adaptada a diferentes formatos y dispositivos. Por tanto, para acceder a ellos y jugar, basta con ingresar la URL del casino en el navegador de tu dispositivo. Otras veces, en cambio, los casinos ofrecen una aplicación externa que los jugadores deben descargar para Android o para iOS. Marcas como Leo Vegas, Betway y 888 Casino disponen de este tipo de aplicaciones propias.

Lista de mejores casinos móviles Toda la información que se debe de tener en cuenta a la hora de elegir un casino móvil u otro está disponible en la página web de Feriolo. En ella, también se encuentra una lista con los 10 casinos móviles más top del mercado español. Dicha lista está encabezada por grandes marcas de reconocida reputación, como Betsson, Casino 777 y Genesis. Estos casinos llevan muchos años operando en nuestro país y cuentan con un catálogo de juegos inmejorable y con muchos métodos de pago disponibles: Skrill, Paypal, Neteller, etc.

A continuación, le siguen casinos de mucho prestigio, como William Hill, Codere, 888 casino, PlayUZU, Paf, Betway y Leo Vegas. Todos ellos poseen una interfaz completamente adaptada a dispositivos y son excelentes casinos para jugar desde el móvil.

La gran ventaja de apostar desde el móvil Hace ya algunos años que el móvil desbancó al ordenador de sobremesa e incluso al ordenador portátil. De hecho, solo tenemos que fijarnos en esta asombrosa cifra: el 91,5% de los españoles ya utiliza el teléfono móvil como dispositivo preferido para conectarse a la red. De ellos, un 75,5% afirma que no podría vivir sin él, y un 43,1% añade que el móvil le basta y sobra para hacerlo todo.

Las ventajas del uso del móvil saltan a la vista, también a la hora de jugar en un casino online. Los jugadores se pueden conectar en cualquier momento y siempre que tengan internet, y jugar en todas partes: esperando al autobús, en un viaje en tren, en la sala de espera del médico, etc. ¡Es el dispositivo ideal para matar el tiempo y divertirse! Por tanto, y sin duda alguna, la gran ventaja de apostar desde el móvil es la comodidad que este brinda a los jugadores. Por otro lado, los jóvenes prefieren usar el móvil para todo y los casinos online lo tienen muy claro: o se adaptan o pierden a la mayor parte de su clientela. Ellos deciden.

