Nace una nueva gestoría online low cost pensada por y para emprendedores

lunes, 25 de octubre de 2021, 16:30 h (CET) laGestoriadelEmprendedor.com es una gestoría online low cost diseñada a medida de los emprendedores y contará con Servicios de Asesoramiento Contable, Fiscal, Laboral y Jurídico El Club del Emprendimiento, la mayor Comunidad de Emprendedores de España, lanza un nuevo proyecto, laGestoriadelEmprendedor.com, con el objetivo de ayudar a los emprendedores a realizar todas sus gestiones fiscales, laborales, contables y jurídicas.

Esta gestoría contará con unos precios low cost, 96€ para empresas y 66€ para autónomos, con el ánimo de facilitar cierto tipo de trámites a los emprendedores. Entre los más destacados, laGestoriadelEmprendedor.com permitirá gestionar nóminas, presentar impuestos, llevar la contabilidad, etc.

Pero su propósito es mucho más extenso, y no se quedará en las gestiones habituales. También se incluirán servicios de asesoramiento, planificación y control tributario. Se trata por tanto de un modelo que no se quedará en las gestiones básicas, sino que tiene la intención de acompañar e involucrarse con el proyecto emprendido.

Servicios para el negocio

El valor diferencial de esta propuesta es acompañar más allá de las gestiones básicas de un negocio, manteniendo en todo momento un coste bajo, con asesoramiento ilimitado y multicanal, y con accesibilidad las 24 horas del día 7 días a la semana. En concreto, los servicios que se prestarán son:

Asesoría contable y fiscal para tramitar la contabilidad e impuestos que necesite el negocio.

Asesoría laboral, para todos los trámites que están relacionados con los empleados: contratos, nóminas, seguros sociales, finiquitos, etc.

Asesoría jurídica, con información legal de la mano de especialistas.

Alta en autónomos y constitución de sociedades.

Buzones electrónicos. Despreocupación por la gestión de los buzones eléctricos, evitando el olvido de notificaciones importantes, por ejemplo de Hacienda.

Plataforma de servicios para realizar todas las gestiones online.

Asesoramiento ilimitado y multicanal.

Accesibilidad 24 horas. Asesoramiento especializado

La nueva economía y sus modelos de negocio tienen en muchos casos peculiaridades contables y fiscales que afectan directamente a los negocios. Contar con asesoramiento especifico para cada modelo de negocio ayuda a saber gestionarlo correctamente.

Conocer cómo funcionan los nuevos negocios, contar con experiencia y tener el respaldo de profesionales especialistas hacen que laGestoriadelEmprendedor.com sea una buena propuesta para emprender. Más aún si se tiene en cuenta el entorno de constante cambio al que se enfrentan los empresarios, también a nivel normativo.

Accesibilidad 24 horas online

Todo autónomo y empresa tiene que cumplir con obligaciones contables y fiscales. Para ello, la nueva plataforma ofrece accesibilidad para los clientes durante las 24 horas del día, 7 días a la semana y desde cualquier dispositivo.

Todo ello desde un entorno online que, por ejemplo, permite conectar la tienda o las facturas con la plataforma, permitiendo simultanear las aplicaciones o funcionalidades con la contabilidad del negocio. Se trata, en definitiva, de aplicar la tecnología a este tipo de procesos, automatizando tareas y facilitando una propuesta verdaderamente low cost.

Aquellos emprendedores o empresarios que lo deseen, pueden encontrar más información en: www.laGestoriadelEmprendedor.com

