El QR en bares aumenta su facturación

Bares como el Up and Down de Palma de Mallorca han visto cómo triplicaban su facturación a través del uso del QR. Un 70% de los clientes de los bares prefiere usar aplicaciones para pedir El sector de la restauración está evolucionando hacia una digitalización parcial de todos sus servicios. La Administración también lo empuja con numerosas ayudas que tienen como objetivo transformar el sector y modernizarlo. Aunque la falta de tiempo sigue siendo uno de los principales problemas a solventar, ya que la mayoría de los establecimientos son familiares. Aun así, quien lo ha hecho ha visto cómo los beneficios crecían rápidamente. Clientes de Flipdish aseguran que han duplicado, e incluso triplicado, su facturación.

El estudio “Las claves sobre la digitalización en hostelería” mostraba que el principal aliciente para digitalizarse era la reactivación de la demanda y aumentar la clientela (55%) y su comodidad en el establecimiento (49%). El elemento indispensable en la digitalización del sector restauración ha sido el código QR, que permite leer la carta digital sin tener que tocarla. En España vivió su revolución con el Covid, pero, llegó para quedarse.

Según los expertos de Flipdish, los beneficios del QR en bares son incluso más amplios que en restaurantes:

Los estudios muestran que un 70% de los clientes de bares prefieren pedir a través de una app o código QR en vez de hacer cola. Facilidad en la actualización de la carta/ menús. Nuevas creaciones pueden entrar y salir de ella rápidamente. Sin necesidad de imprimir materiales. Reducción de tiempos de espera. Se puede consultar la carta, pedir y pagar con el QR. Posibilidad de crear promociones específicas aprovechando el código QR y la actividad de marketing digital en redes sociales. Recuperación de espacio inutilizados: con el QR el cliente puede pedir desde cualquier punto del local, por lo que zonas más alejadas de la barra pueden ofrecer el mismo servicio que las más cercanas. Eliminación de errores en los pedidos. Para Victoria G. Gaefke, propietaria del bar Up and Down de Palma de Mallorca, “el código QR nos ha salvado la vida en pandemia, ofreciendo una distancia de seguridad entre clientes y trabajadores y, además, recuperando una zona del bar que no usábamos por falta de personal. Flipdish nos ayudó a desarrollar una estrategia que ha provocado que tripliquemos la facturación en pandemia. Esperamos ver unos resultados similares cuando la situación se normalice.”

Daniel Hernández, responsable de Flipdish en España, destaca que, “la digitalización ayuda a ahorrar en costes para ser más eficientes y automatizar las tareas del día a día para cualquier negocio de restauración. El consumidor está abierto a nuevas opciones y el QR ha resultado ser super efectivo en este tipo de negocios. Nuestro principal objetivo es que los responsables de bares y restaurantes lo conozcan y vean sus beneficios. Vemos que un 35% de los restauradores no ha digitalizado su negocio. En Flipdish creemos que, una vez lo explore, podrán descubrir infinidad de utilizades y beneficios, además de una importante reducción de costes."

Flipdish es una plataforma que provee el software más avanzado para pedidos online, desde mesa a través de códigos QR, kioskos de pedidos, y ofrece soporte en todo el plan de marketing, comunicación e integraciones con TPV y empresas de última milla.

https://www.flipdish.com/es/tu-negocio/bares