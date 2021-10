El vapeo también debe formar parte de la nueva normalidad Solicitamos que el levantamiento de las restricciones devuelva también la normalidad a los más de 600.000 usuarios de dispositivos de vapeo Redacción

domingo, 24 de octubre de 2021, 11:37 h (CET) La pandemia modificó por completo las rutinas de todo el mundo. Las autoridades decidieron restringir algunos de nuestros hábitos para evitar una mayor propagación de la enfermedad y la industria del vapeo aceptó y se adhirió a todas esas restricciones.

Hoy comienzan a levantarse las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias. Una clara muestra de esto ha sido la decisión tomada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al anunciar el fin de todas las limitaciones de aforo a partir del lunes 4 de octubre. En hostelería no habrá límite de comensales por mesa y se recupera parcialmente el servicio en barra. Asimismo, la normalidad está volviendo paulatinamente a los estadios de fútbol, a los conciertos, a los teatros o a los centros comerciales.

Incertidumbre

Durante el transcurso de la pandemia, el sector hostelero y por ende los consumidores de vapeadores, se han visto expuestos a una total incertidumbre en cuanto a la regulación vigente del consumo de estos dispositivos de riesgo reducido. Desde el sector, hemos presenciado impasibles cómo las autoridades cambiaban la legislación de forma temporal e incluso cómo ésta variaba de una comunidad a autónoma a otra resultando en una completa desinformación por parte de hosteleros y consumidores, aplicándose en muchos casos unas directrices no amparadas por la legislación vigente y cuyos más perjudicados son, como de costumbre, los consumidores.

Superado este periodo de incertidumbre y tras el reciente levantamiento de las medidas anunciadas por la presidenta Ayuso, creemos que es necesario aclarar la regulación vigente de cara a hosteleros y consumidores del sector.

La legislación actual (Real Decreto 579/2017 y el Real Decreto Ley 17/2017) permite el consumo de dispositivos electrónicos tanto en interior como en el exterior de los establecimientos estando limitado su uso en determinados espacios: edificios públicos, centros sanitarios, medios de transportes o parques infantiles. En el resto de ámbitos, y si nos centramos enel sector HORECA, es el propietario del establecimiento el que, amparado por la ley, puede permitir o no el uso de estos dispositivos. La única excepción es el País Vasco, donde se aplica la misma regulación que para el tabaco tradicional.

Vuelta a la normalidad

Desde el sector del vapeo, y más concretamente desde RELX, realizamos estudios científicos sobre los comportamientos de los usuarios con el claro objetivo de comprender mejor los riesgos y los beneficios del uso de estos dispositivos.

Por lo tanto desde RELX, como marca líder en la Industria a nivel internacional, solicitamos que el levantamiento de las restricciones vigentes en el sector Hostelero devuelva también la normalidad en este sentido a los más de 600.000 usuarios de dispositivos de vapeo que, de lo contrario, verán mermados sus derechos como consumidores.

*Autora del artículo: Mónica Andrade de Orbe, Directora de Márketing RELX

