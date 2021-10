La influencia del tratamiento capilar en la salud emocional, por Doctor Bern Emprendedores de Hoy

El tratamiento capilar y la salud emocional tienen más cosas en común de lo que la mayoría piensa. Cualquier tratamiento estético tiene un impacto directo en la salud mental y autoestima. Por ello, el no encontrar una alternativa y ver que cada día la calvicie es más notoria afecta inevitablemente la forma en que una persona se percibe a sí misma e interactúa con otros.

De esta forma, aplicar un tratamiento capaz de resolver el problema hará que el paciente recobre su estilo de vida y confianza. En el equipo médico Doctor Bern, la salud física y emocional de cada persona es una prioridad.

¿Cómo se relaciona un tratamiento capilar con la salud emocional? Muchas veces, las cirugías plásticas, además de hacer lucir diferente a una persona, logran una mejoría en la percepción que tienen consigo mismos. Esto ocurre a menudo con los tratamientos capilares, ya que los pacientes suelen ir perdiendo su cabello y con ello, su convivencia y desarrollo se ve afectado. El apoyo emocional y profesional es lo ideal para comenzar un tratamiento transformador.

Atender los factores emocionales no solo es recomendable antes del procedimiento capilar o cualquier otro tratamiento estético, sino también durante todo el año del proceso postoperatorio. Algunas personas no están completamente preparadas para los retos que puede suponer una operación, incluso pueden tener dificultades para asumir y aceptar su nueva apariencia. Esto es normal, ya que pese a ser un tratamiento tomado voluntariamente, el cuerpo y la mente de los intervenidos necesitan asimilar el cambio.

Además, el equilibrio interno y tranquilidad del paciente pueden mejorar y acelerar su período de recuperación. Por lo tanto, en los centros de mayor prestigio, la recuperación incluye la parte física y la duración de acompañamiento psicológico y emocional en cada paso.

El apoyo del Doctor Bern durante el proceso de tratamiento capilar El Doctor Bern es un equipo médico dedicado al cuidado de la salud en todos sus aspectos (clínico, físico, estético y nutricional). Para lograrlo, toman en cuenta diferentes métodos empírico-analíticos y así logran ofrecer servicio de salud integral.

Este equipo sabe lo agobiante que puede resultar el conseguir una clínica responsable y confiable, por lo que han puesto diferentes opciones a disposición de sus pacientes. Por ejemplo, si el cliente se encuentra lejos de la clínica, puede indicar su ciudad al equipo administrativo de viajes. Este se encargará de organizar el viaje del equipo médico a la clínica más cercana al interesado.

El procedimiento puede tener una duración de un día. Al finalizar, a todos los pacientes se les incluye el método Zehn, basado en el ayuno intermitente y nutrición clínica avanzada junto al entrenamiento HIIT, valorado en 500€ y puesto a disposición de todos los pacientes del doctor. Se trata de un método de recuperación de salud integral postoperatorio para un año completo. Con este plan, el paciente será capaz de crear y cumplir hábitos saludables que lo mantendrán sano a nivel físico y emocional.

