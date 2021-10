Schneider Electric lanza nuevos Easy Micro Data Centers, proporcionando más fiabilidad y velocidad en Edge

Los Easy Micro Data Centers de Schneider Electric son fáciles de instalar y están disponibles en 2-4 semanas, lo que los convierte en una solución perfecta para entornos comerciales e IT estándar. Fáciles de gestionar, los Easy Micro Data Centers permiten una monitorización segura al ser compatibles con el software EcoStruxure IT de Schneider Electric Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado la ampliación de su oferta de Micro Data Center con la serie Easy Micro Data Center para entornos comerciales e IT estándar. Ya disponible en Europa, América del Sur, Asia Oriental, Oriente Medio y África, la nueva gama está concebida para ofrecer todas las necesidades informáticas, de almacenamiento y de infraestructura para dar soporte a aplicaciones de Edge Computing, y proporcionar la mejor combinación posible de velocidad, fiabilidad y asequibilidad. Además, al ser una solución conectada permite la monitorización remota basada en web e incluye opciones adicionales para el software EcoStruxure IT de la compañía, lo que le permite brindar una inteligencia y una visibilidad seguras y en tiempo real, desde cualquier lugar.

La serie Easy Micro Data Centers de Schneider Electric está estandarizada sobre los recientemente presentados Easy Racks y Enclosures de la compañía. Preintegrada a nivel de planta y enviada directamente a la ubicación, la solución incluye los sistemas de alimentación interrumpida (SAI) Easy UPS y las Easy Power Distribution Units (PDU) de medición ambiental y refrigeración. Este alto nivel de preintegración y testado simplifica las fases de diseño y despliegue, permitiendo a los proveedores de soluciones IT, los integradores de sistemas y los revendedores de valor añadido (VAR) especificar y entregar los Easy Micro Data Centers en apenas 2 a 4 semanas, convirtiéndose en la opción ideal para realizar implementaciones rápidas para organizaciones que valoran la flexibilidad, la fiabilidad, el coste y la velocidad de respuesta.

Edge Computing fiable y preciso

Por su tamaño y su diseño integrado, los Easy Micro Data Centers pueden ser desplegados de forma rentable en cualquier ubicación de Edge Computing o IT Distribuida - según los datos publicados en el Informe #233 de Schneider Electric, los micro data centers representan un ahorro de costes del 42-48%, con respecto a las tradicionales instalaciones centralizadas. Los modelos de la serie C de Easy Micro Data Center incluyen un recinto independiente para permitir su implementación en entornos comerciales semicontrolados como oficinas o edificios corporativos. Por su parte, la serie S cuenta con armarios ventilados para una integración sin problemas en entornos IT estándar como armarios de red y salas de servidores.