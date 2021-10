Contratar un seguro salud con reembolso con Solopolizas Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

Garantizar el bienestar, así como el cuidado personal y de la familia, es fundamental. Por ello, contratar una póliza de salud se convierte en una decisión e inversión altamente inteligente que, con el paso de los años, puede generar ahorros significativos, además de ofrecer tranquilidad en medio de circunstancias muy complicadas.

Actualmente, una de las mejores opciones en el mercado para contratar y adquirir este tipo de servicios especializados es Solopolizas, una compañía dedicada a brindar asesoría y vender seguro salud con reembolso. Este tipo de seguros garantiza a los beneficiarios paz y atención médica de calidad donde sea y cuando sea, con un retorno de la inversión y gastos médicos en caso de emergencias.

¿En qué consiste un seguro de salud con reembolso? Las pólizas de salud con reembolso funcionan de manera similar a los seguros tradicionales, en líneas generales. Si bien en ambos casos la compañía aseguradora cubrirá gastos de emergencias médicas, consultas, hospitalizaciones y tratamientos; cuando la póliza de seguro incluye reembolso, el cliente es libre de escoger en qué centro obtener su atención sanitaria, independientemente de si este está dentro del cuadro médico de la aseguradora o no.

Es decir, mientras que las pólizas tradicionales obligan al asegurado a recibir atención médica en ciertos hospitales o clínicas aprobadas por la aseguradora, con los seguros de salud con reembolso el cliente decide quién le va a tratar y en qué centro médico. De esta manera, al contar con esta eficiente y versátil póliza de seguros, el usuario elegirá por completo el tipo de atención médica que desea recibir sin preocuparse por resultar afectado económicamente.

Aunque en estos casos el seguro no pagará de inmediato a la institución, sí que reembolsará al asegurado la cantidad de dinero gastada de acuerdo al condicionado de su seguro (que en la mayoría de los casos cubre hasta un 90% y 1 millón de euros en territorio nacional).

Contratar todo tipo de seguros con Solopolizas Durante los últimos años, esta compañía dedicada a la venta de pólizas de seguro se ha caracterizado por su eficacia y versatilidad. Su equipo, compuesto por mediadores de seguros con amplia experiencia en el sector, está orientado a brindar asesoría y generar soluciones a los clientes. Asimismo, Solopolizas se ha encargado de forjar sólidas alianzas con distintas compañías aseguradoras del mercado, por lo que es capaz de ofrecer a los clientes diversas cotizaciones personalizadas, con distintas coberturas y tarifas para que el interesado seleccione la que más se adapta a sus requerimientos.

En definitiva, Solopolizas se caracteriza por su eficaz servicio, ya que brindar respaldo y acompañamiento en medio de las situaciones más difíciles es una de las principales responsabilidades de cualquier compañía dedicada a la actividad aseguradora.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.