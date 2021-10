Embutidos España desembarca en ANUGA con todo su portfolio Comunicae

jueves, 21 de octubre de 2021, 16:26 h (CET) La empresa toledana reafirma su presencia internacional tras participar en la feria de alimentación más importante del mundo Rubén España: "Nuestra apuesta por la feria nos ha permitido construir acuerdos comerciales muy fructíferos para los próximos meses" Tras dos años sin poder asistir a ninguna feria debido a la situación sanitaria vivida en todo el mundo, Embutidos y Jamones España e Hijos vuelve a participar en ANUGA 2021, la mayor feria de alimentos y bebidas del mundo, que se ha celebrado en la ya tradicional ciudad alemana de Colonia del 9 al 13 de octubre.

Aunque en la presente edición se concentró un menor número de visitantes que en ediciones pasadas, se ha notado un incremento en la calidad y profesionalidad de los mismos, que han asistido al encuentro con la intención de cerrar acuerdos y proyectos.

En su apuesta por la sostenibilidad y la innovación, Embutidos España ha dado a conocer en la feria sus productos y nuevos formatos. Los loncheados, en concreto el nuevo formato ecopack lanzado recientemente, con un 25% menos de uso de plástico acapararon la mayor atención de los visitantes. También destacaron los nuevos bipack divisibles, reflejo de la demanda por parte del consumidor de formatos más pequeños y cómodos para el consumo.

Gran interés generó también los platos de jamón ibérico cortado a cuchillo envasado en atmósfera protectora, un producto que sin duda supone un paso más allá en el disfrute del jamón y óptimo para hostelería, por conservar las cualidades organolépticas y el tacto del jamón ibérico hasta el momento de su consumo. Además, no faltaron productos estrella como el salchichón de Toledo, lomo de bellota y de cebo ibérico o el lomo gran reserva. No faltaron tampoco entre los productos presentados sus surtidos de 'Ya Cortados' y sus maletines y estuches de jamón ibérico.

Embutidos España reafirma así su presencia internacional en una feria en la que ha recibido a profesionales de todo el mundo. Para Rubén España, responsable de exportación la compañía, “nuestra apuesta por ANUGA nos ha permitido, edición tras edición, afianzar nuestra posición en el mercado y construir acuerdos comerciales muy fructíferos para los próximos meses”. Además, afirma, "este año nos ha ayudado a volver a reencontrarnos con nuestros clientes, compradores de países de fuera de Europa, cadenas de supermercados y retailers pequeños".

La empresa familiar comenzó a exportar sus productos a 4 países hace 16 años y actualmente lo hace a 72 estados en los cinco continentes, con una facturación que supone casi el 40% de la facturación total de la empresa. Ferias como esta ayudan a Embutidos España a darse a conocer y llevar sus productos en mayor cantidad y a un número más amplio de países año tras año.

