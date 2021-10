'Vicnix perdidos en el mar', el primer libro de Acenix e Invictor que todos los hijos querrán tener Comunicae

jueves, 21 de octubre de 2021, 14:26 h (CET) 'Vicnix perdidos en el mar' cuenta las aventuras de Acenix e Invictor en la búsqueda del Tridente Poderoso de Poseidón para resolver el problema del agua contaminada en el mundo y conseguir el título oficial de héroes. Con un público objetivo de entre 6 y 9 años, es un buen regalo de cara a estas Navidades Acenix e Invictor son muy populares entre gran parte del público infantil en torno a Minecraft por lo que si no se ha escuchado hablar de ellos, seguro que los hijos sí y pronto pedirán que se les compre Vicnix perdidos en el mar. Ambos pertenecen al grupo de “Los Compas”, que engloba a creadores como ElTrollino, RaptorGamer, RiusPlay, Sparta356, Elmayo97 y FlexVega. El grupo, centrándose en un solo juego, es el de mayor audiencia entre España y Latinoamérica.

Acenix cuenta con más de 12 millones de suscriptores y 100 millones de reproducciones mensuales entre sus dos canales de YouTube e Invictor lleva esas cifras hasta los 16 y 300 millones respectivamente, también con dos canales.

Los números anteriores son astronómicos, pero YouTube, la popular plataforma creada aquel 14 de febrero de 2005, no para de crecer y con ella sus creadores de contenido. Ahora en manos de Google, sigue sin detener su crecimiento habiendo experimentado un aumento del 14,55% en 2021 comparado con el año anterior. Esto supone un total de 2.291 millones de usuarios activos, una parte nada desdeñable de la población mundial.

En el libro, lo que empieza como una simple aventura se convertirá en la misión más épica de la historia cuando los dos amigos se pierdan en el mar, con tiburones hambrientos, piratas comilones, gorilas enfadados y peces mutantes.

Para descubrir si consiguen ganarse el título de héroes que tanto ambicionan, Vicnix perdidos en el mar está disponible desde el 21 de octubre en plataformas como Amazon, El Corte Inglés, La Casa del Libro, Fnac, Agapea y Todos tus libros. Nada como comprar con antelación de cara a las próximas fiestas y además hacerlo online con los tiempos que corren.

