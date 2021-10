Atrys y la Fundación Champalimaud firman una alianza estratégica en oncología de excelencia Comunicae

jueves, 21 de octubre de 2021, 10:18 h (CET) El acuerdo abarca la práctica clínica y la investigación en oncología radioterápica, oncología médica y diagnóstico por imagen y la actividad de I+D de ambas entidades. Las dos instituciones inician la aplicación de protocolos conjuntos y metodologías de excelencia y pondrán al servicio del paciente diagnósticos y tratamientos independientemente del lugar y centro en el que sean tratados Atrys Health (BME:ATRY), líder mundial en telemedicina en lengua española y referente en radioterapia oncológica de última generación, ha alcanzado un importante acuerdo de colaboración con la Fundación Champalimaud, una de las instituciones más reconocidas a nivel internacional en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, para la realización conjunta de procedimientos diagnósticos y terapéuticos avanzados con enfoques no invasivos.

Ubicada en Lisboa y pionera en el desarrollo de programas de investigación biomédica avanzada y en técnicas de tratamiento de radiación de alta precisión con énfasis en radioterapia con fraccionamiento extremo, la Fundación Champalimaud combina la mejor atención clínica con una ambiciosa agenda de investigación, actividades que desarrolla en el Champalimaud Center for the Unknown (“CCU”). El centro cuenta con instalaciones de vanguardia a nivel mundial dedicadas a la investigación y al cuidado del paciente oncológico.

En virtud de esta alianza, basada en su apuesta compartida por la radioterapia avanzada, los procedimientos terapéuticos con enfoque no invasivo y la investigación, Atrys y Champalimaud iniciarán la aplicación de protocolos y metodologías de excelencia conjuntas bajo la dirección científica del Profesor Carlo Greco, Director de Investigación Radioterápica de la Fundación Champalimaud.

A través de este acuerdo, ambas instituciones pondrán al servicio del paciente diagnósticos y tratamientos innovadores de la más alta calidad y atención personalizada, independientemente del lugar y centro en el que sean tratados. Además de las instalaciones de Champalimaud en Lisboa, los pacientes podrán acudir a la red de 6 centros de Atrys en España, Suiza y Portugal, dedicados monográficamente a la oncología. Dichos centros ofrecen a los pacientes de cáncer una solución integrada, con especialistas de gran experiencia y las tecnologías más avanzadas en el ámbito del diagnóstico y del tratamiento oncológico. El acuerdo permitirá además de la aplicación de protocolos y metodologías comunes, la optimización de la atención de los pacientes en cada uno de estos centros, logrando mejores tiempos de respuesta y evitando desplazamientos innecesarios.

La red de centros de Atrys y Champalimaud contará con comités de tumores internacionales para que los respectivos profesionales y expertos en distintas disciplinas interactúen de manera regular y estudien colectivamente los casos más complejos, ofreciendo así una visión multidisciplinar y las mejores alternativas a los pacientes.

Las dos entidades establecerán programas de formación de sus profesionales en las últimas innovaciones en oncología en la Fundación Champalimaud. Las instituciones desarrollarán conjuntamente proyectos de I+D+i para mejorar las modalidades de tratamiento de cáncer mediante un esfuerzo común en el desarrollo clínico, aplicando herramientas de genética, patología, bioinformática e inteligencia artificial. Los dos aliados construirán asimismo una red internacional de ensayos clínicos y coordinarán conjuntamente a sus equipos para la realización de estudios multicéntricos encaminados a desarrollar nuevas modalidades de tratamiento.

En adelante, los centros de Atrys en Portugal, España y Suiza operarán bajo la doble marca Atrys-Fundación Champalimaud.

Santiago de Torres, presidente ejecutivo de Atrys subraya la importancia de “introducir una metodología común y unos reconocidos estándares internacionales como los de Champalimaud en nuestra práctica clínica y en nuestra investigación. Esta alianza exige lo mejor de nosotros y nos sitúa en una posición muy privilegiada en la atención de pacientes con cáncer a nivel mundial.” De Torres también ha resaltado que Atrys está presente en Colombia, Chile, Brasil y Perú, y que estudia ampliar su red de centros oncológicos a Latinoamérica.

