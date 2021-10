​Piloto de drones, una profesión de futuro, pero desconocida: más del 50% de los jóvenes no sabe qué tiene que estudiar para serlo Aunque se trata de una profesión en pleno crecimiento, donde la tecnología juega un papel básico, uno de los principales problemas es el desconocimiento que hay sobre esta salida profesional Redacción

jueves, 21 de octubre de 2021, 11:47 h (CET) Salvamento, rescate, medioambiente, deporte, agricultura, eventos, reparto… Los drones han dejado de ser un hobby para muchos para convertirse en una profesión de futuro, cumpliendo en muchos casos una función esencial en la sociedad. En este contexto, los próximos 26, 27 y 28 de octubre tendrá lugar en IFEMA la cita de referencia para el sector de la aviación y drones, Expodrónica.



Aunque se trata de una profesión en pleno crecimiento, donde la tecnología juega un papel fundamental, uno de los principales problemas de ser piloto de drones es el desconocimiento que hay sobre esta profesión. De hecho el 52% de los jóvenes españoles señalan que no saben que tienen que estudiar para poder ser piloto de drones aunque 1 de cada 3 jóvenes sí que se plantea la profesión. Estos datos están extraídos de una encuesta realizada por EuropeanFlyers, Centro de Formación de Vuelo líder en nuestro país, que estará presente en Expodrónica y ha encuestado a más de 2.000 jóvenes entre 15 y 20 años para descubrir la perspectiva que tienen los jóvenes de esta profesión.



Según Gonzalo de Santiesteban, Director del departamento de drones en EuropeanFlyers, “la profesión de piloto de drones es una de las grandes desconocidas. Sigue viéndose como un hobby, cuando realmente es una profesión de futuro que abre las puertas a diferentes y apasionantes sectores. Además, en los últimos meses están cumpliendo funciones esenciales en la sociedad”.

Más allá del desconocimiento y dejando a un lado a aquellos que no les atrae la profesión, otras de las razones por las que los jóvenes encuestados descartan ser piloto de drones es por dificultad (14,32%) y por razones financieras (13,81%), según los datos extraídos de la encuesta.

Donde más interés despierta esta profesión es en la zona centro de España (Madrid y Castilla La Mancha), con un 35,11% que sí que se ha planteado ser piloto de drones. Además, existe mayor atractivo en esta profesión en los hombres (38,63%) que en las mujeres (24,13%) y entre los jóvenes de 19 a 20 años, que entre los grupos de edades de 15 a 18 años.

Un amplio abanico de salidas laborales, aunque no conocidas

Otra de las grandes conclusiones que se han extraído de la encuesta realizada por esta escuela de pilotos española es el alto porcentaje de desconocimiento que existe sobre las salidas laborales como piloto de drones. El 76% de los jóvenes españoles encuestados desconoce que esta profesión tiene un amplio abanico de salidas. Además, es en la zona centro (Madrid y Castilla La Mancha) donde los jóvenes encuestados presentan un mayor desconocimiento sobre las salidas laborales de la profesión con el 28,30%.

En palabras de Gonzalo Santiesteban: “los drones ya se están empezando a utilizar en la mayoría de sectores con diferentes fines, y eso la gente todavía lo desconoce. Es un mercado que evoluciona constantemente, pero algunas de las muchas salidas laborales de hoy en día ofrece esta profesión son trabajos de medioambiente, rescate, trabajos audiovisuales, sector industrial… En definitiva, es una profesión que te permite probar diferentes cosas hasta que acabas encontrando tu sitio”.

Complementación con la carrera de piloto

