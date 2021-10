Mejorar la vida cotidiana gracias al libro y cuaderno de tareas de Rafa Campo Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de octubre de 2021, 18:00 h (CET)

La toma de decisiones diarias en la vida cotidiana construye el camino de éxito de una persona desde todos los ámbitos socioculturales, poniendo a prueba el razonamiento de éxito.

Elbest seller de Rafa Campo titulado La Media de Rafa es un libro y cuaderno de tareas que aporta acompañamiento en el crecimiento personal a partir de un método probado que utiliza las matemáticas para ayudar a mejorar cada ámbito de la vida en la que se basa la felicidad.

La Media de Rafa: cuaderno de tareas para el crecimiento personal Tras dos años desde su lanzamiento oficial en el mercado, la audiencia corrobora que La Media de Rafa es un libro que se da a comprender de manera fácil y sencilla y que logra acertar en la conexión con los objetivos personales del lector. Rafa Campo opera desde su vocación de matemático en la implementación de un método con base en analítica aritmética. Además, ofrece infoproductos en los que emplea herramientas disruptivas para el sector desde la innovación tecnológica.

La metodología se basa en el acompañamiento de cada fase de crecimiento de un negocio propio o en sociedad a partir de la implementación de métodos matemáticos para la potencialización de habilidades en curso. Al mismo tiempo, la garantía de formación se da desde la experiencia de la organización liderada por Rafa Campo, comocoach de Alto Rendimiento, matemático y entrenador de fútbol UEFA PRO, y la asistencia ejecutiva de Inés Gallardo Zamora.

Formación para profesionales del coaching y deportistas de Alto Rendimiento Con referencia a la formación profesional, el coach de Alto Rendimiento ofrece una vasta variedad de productos pioneros para profesionales en crecimiento personal y coaches, sumando las mentorías y sesiones personalizadas. Por otro lado, con respecto a la instrucción en entrenamiento de Alto Rendimiento para deportistas y para entrenadores, Rafa Campo posicionó un producto precursor del coaching de la dirección futbolística, y se lanzó la ‘Agenda para Entrenadores’ al mercado deportivo.

Usualmente, la planificación de la agenda de un entrenador de futbol no contaba con la asesoría profesional, y en su defecto, con las herramientas menesteres para la construcción de un modelo de juego excepcional. En este caso, la organización es vital para un entrenador, ya que aporta claridad y mejora la comunicación en el equipo; con la agenda, la orientación se da a partir de métodos analíticos y de un historial previo en la planificación de los partidos de futbol.

La organización y el análisis matemático son los pilares fundamentales para iniciar un proceso de crecimiento y éxito profesional.

