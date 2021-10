Reloj Laboral: Cómo mejorar el control de los empleados remotamente Comunicae

miércoles, 20 de octubre de 2021, 16:26 h (CET) Se avanza de manera vertiginosa en el desarrollo de nuevas tecnologías, en un entorno cambiante como el de hoy, las empresas han evolucionado y sus necesidades también. De hecho muchas de las empresas tienen teletrabajadores o trabajadores móviles que se tienen que desplazar donde sean necesarios o por distintos lugares de trabajo al día. Con los medios tradicionales es bastante difícil de precisar dónde están en cada momento o si están cerca de algún lugar geográfico donde se les necesita Actualmente contamos con los medios tecnológicos necesarios para solventar este problema, examinando las soluciones del mercado para el control laboral de las empresas destaca una entre todas Reloj Laboral ya que tiene muchas funciones interesantes como; el recuento de las horas laboralesde forma automática, la geolocalización móvil de los empleados, la planificación del calendario laboral donde se contemplan los permisos, bajas laborales y solicitudes de vacaciones o ausencias de toda la plantilla, puede saber quién está trabajando y quién esta de baja laboral a tiempo real en cualquier lugar con la app móvil, gestionar proyectos de trabajo, firma electrónica mensual de los registros de trabajo, etc.

Dentro de las últimas mejoras,se incluye un mapa de ubicaciones por empleado o por grupo, donde encontrará información relevante como: la localización móvil de los fichajes laborales. También podrá realizar la gestión de los dispositivos para fichar, pudiendo restringir dispositivos con los que podrá fichar el empleado. También puede establecer ubicaciones geográficas o lugares de trabajo con etiquetas personalizadas como "Oficina Central" o "Taller de las Ramblas".

También podrá restringir las ubicaciones con lo cual si sus empleados intentan fichar con el móvil fuera de la ubicación de la empresa o del lugar de trabajo no podrán empezar la jornada.

Con la restricción de dispositivos y ubicaciones podrá:

Mejorar la gestión de sus trabajadores sabiendo quién está trabajando y desde dónde.

sabiendo quién está trabajando y desde dónde. Ver mapa de ubicaciones de los fichajes de sus empleados.

de los fichajes de sus empleados. Controlar los dispositivos que usan los empleados para fichar evitando fraudes. Estas mejoras son bastantes útiles para controlar los dispositivos y ubicaciones del lugar de trabajo de los empleados ,así como para disponer de una mapa de ubicaciones geográficas que permite, por ejemplo, a una empresa de logística saber la ubicación geográfica exacta de sus camiones de reparto. La versatilidad de estas herramientas permite a las empresas mejorar su respuesta a sus clientes al disponer de la información de geolocalización en tiempo real lo que permite tomar decisiones en función de la proximidad de sus empleados respecto a sus clientes en cada momento , aportando inmediatez y eficiencia en la atención al cliente.

