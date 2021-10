Riot Games presenta las novedades que llegarán en la pretemporada 2022 de League of Legends Comunicae

martes, 19 de octubre de 2021, 17:38 h (CET) Nuevas dragonas, cambios a objetos, runas y más llegan al servidor de pruebas hoy para quedarse durante cuatro semanas Riot Games se prepara para una pretemporada 2022 de League of Legends con bastantes cambios. Desde hoy, todas las novedades estarán disponibles durante cuatro semanas en el servidor de pruebas; de esta forma, Riot quiere recibir los comentarios de la comunidad para mejorar todos los cambios antes de que lleguen al servidor oficial en la versión 11.23.



La pretemporada 2022 de LoL tiene como protagonistas a dos nuevos dragones: Dragona tecnoquímica y Dragona Hextech. Se trata de dos dragonas con mucha influencia en las partidas debido a sus efectos en la grieta y las almas que otorgan.



Dragona tecnoquímica:

Mejora estándar: Otorga daño adicional contra enemigos que tengan más vida que vuestro campeón actualmente (hasta un 5 % de daño por acumulación).

Alma de dragón: Al obtener el alma de la dragona tecnoquímica, los miembros del equipo reciben una mejora que les otorga una breve segunda vida tras morir.

Terreno: Cuando el terreno se transforma debido a la Dragona tecnoquímica, se crean zonas de gas en cuatro ubicaciones de la jungla. Dichas zonas camuflan a los campeones que haya en su interior. Los guardianes normales no revelan a los enemigos camuflados, pero sí que lo hacen los guardianes de control, las flores del adivino y otros elementos que revelen unidades invisibles.



Dragona hextech:

Mejora estándar: Otorga velocidad de ataque y de habilidades al equipo que le aseste el golpe definitivo (5 de velocidad de habilidades y un 5 % de velocidad de ataque por acumulación).

Alma de dragón: Cuando un equipo obtiene el alma de la dragona hextech, obtiene una habilidad única que añade un rayo encadenado a sus ataques y habilidades para ralentizar a sus enemigos. Dicha habilidad cuenta con un enfriamiento moderado.

Terreno: Cuando el terreno se transforma debido a la Dragona hextech, aparecen pares de portales hextech por el mapa, lo que permite a los campeones viajar rápidamente entre las ubicaciones conectadas. Los portales hextech se activan tras una breve canalización (que se puede interrumpir con aturdimientos y daño) antes de transportar al jugador por el mapa hasta el portal hextech correspondiente.



En la pretemporada 2022 llegan las recompensas por objetivos. Solo se activan cuando un equipo se queda lo suficiente atrás y se resaltan en el minimapa de ambos equipos. Si el equipo que vaya perdiendo se hace con un objetivo activo, el oro de la recompensa se dividirá entre todos los miembros de dicho equipo.



Las recompensas de los objetivos se calculan en base a cuatro factores: ventaja de experiencia, ventaja de oro, ventaja de dragones y ventaja de torretas. Las cantidades básicas de oro adicional que se pueden conseguir al cumplir un objetivo con una recompensa activa son las siguientes:

Barón o Dragón anciano - 500 de oro

Dragón o Heraldo de la Grieta - 500 de oro

Torreta exterior - 250 de oro

Torreta interior - 400 de oro

Torreta de la base - 400 de oro

Conforme se quede atrás el equipo que vaya perdiendo, dichas cantidades pueden aumentar hasta un 60 % adicional.



Un aviso de 15 segundos precede a las recompensas por objetivos cuando van a aparecer y se muestra otro aviso 15 segundos antes de que desaparezcan. Dicho periodo puede ampliarse si el equipo que vaya perdiendo sigue en combate con un objetivo activo.



Los objetos, las runas y el Escurridizo de la Grieta también sufrirán cambios en este inicio de pretemporada 2022. Todas las modificaciones y novedades aquí.

