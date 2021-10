Las ventajas de estudiar una FP online en un centro homologado como EEP iGroup Emprendedores de Hoy

La llegada de la pandemia exaltó, todavía más, la elevada utilidad que ofrece internet. El COVID-19 demostró que la educación online integral es posible y que puede ofrecer grandes resultados académicos.

En ese contexto, la formación ofrecida por instituciones como EEP iGroup se presenta como una gran alternativa. Dentro de la amplia oferta académica que brinda el centro, se encuentra la FP online,que ya cuenta con una elevada demanda.

Las ventajas de estudiar una FP online La educación a distancia ofrece una gran cantidad de ventajas a los alumnos. En primer lugar, facilita la compaginación entre educación y trabajo para todas aquellas personas que deseen formarse sin dejar de trabajar. Además, al no tener que utilizar las instalaciones de ningún centro, el precio de la matrícula y los créditos suele ser más reducido que el de la educación presencial. En este sentido, la FP online es bastante más accesible para la mayoría de la población.

Por otro lado, la formación a distancia permite a los alumnos no tener que desplazarse a otras ciudades para poder estudiar. Por lo tanto, no es necesario utilizar un vehículo a diario ni alquilar una vivienda en otra población. Así pues, el ahorro económico y de tiempo es muy considerable. Además, en pleno contexto pandémico, supone una gran alternativa para favorecer el distanciamiento social.

Amplia oferta académica y centro de calidad homologado A pesar de que todas estas ventajas sean conocidas, una parte de la sociedad sigue siendo un poco reacia a la educación a distancia. Muchas personas piensan que los alumnos no adquieren tantos conocimientos como en la modalidad presencial y que es mucho más complejo seguir a los profesores. Para evitar estas dificultades de seguimiento por parte del alumnado, EEP iGroup pone a su disposición un apoyo tutorial completo. En ese sentido, cada alumno cuenta con el seguimiento y ayuda de un tutor a lo largo de todo el curso.

El centro educativo plantea un modelo directo, en el que los protagonistas son la sencillez y la funcionalidad. El objetivo es que los alumnos participen activamente y desarrollen autonomía para organizar sus horarios en casa. Para hacerlo, cuenta con un completo equipo de profesionales que imparten una formación homologada por la Consejería de Educación. Además, dispone de una amplia oferta formativa, con ciclos formativos en Comercio Internacional, Marketing y Publicidad, Administración y Finanzas, Aplicaciones Multiplataforma, Aplicaciones Web, Dietética, Higiene Bucodental, Educación Infantil, Integración Social, Documentación Sanitaria e Igualdad de Género; Farmacia y Parafarmacia, Auxiliares de Enfermería y Ayuda en la Situación de Dependencia.

Más allá de la FP online, EEP iGroup cuenta con formación presencial. El objetivo de este centro académico es poder ofrecer una educación que se adapte a las necesidades de las todas las personas que quieran aprender y desarrollarse, sea cual sea su situación.

