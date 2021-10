Campeones olímpicos y mundiales, entre los corredores confirmados en la UCI Track Champions League Esta primera edición contará con los mejores ciclistas en las categorías femenina y masculina y ofrecerá el mismo premio en ambas, sin ninguna distinción Redacción

sábado, 16 de octubre de 2021, 10:39 h (CET) En plena cuenta atrás para que comience la primera edición de la UCI Track Champions League, la primera Liga de Campeones de ciclismo en pista que organizan la Unión Ciclista Internacional (UCI) y Discovery Sports Events, y que arranca en Mallorca el 6 de noviembre, la organización ha dado a conocer hoy la lista de los primeros 12 participantes confirmados en las categorías femenina y masculina.



Seis hombres y seis mujeres entre los que figuran medallistas de oro olímpicos y campeones del mundo y que formarán parte de este novedoso formato de competición que se podrá seguir en exclusiva a través de los canales y plataformas de Eurosport.

Esta primera edición de la UCI Track Champions League contará con los mejores ciclistas en las categorías femenina y masculina y ofrecerá el mismo premio en ambas categorías sin ningún tipo de distinción. Una temporada compuesta por cinco rondas en cuatro países europeos para trasladar a los aficionados de todo el mundo la emoción del ciclismo en pista gracias a un gran despliegue tecnológico tanto en los velódromos como en la cobertura innovadora en este deporte.

La participación femenina confirmada hoy incluye a la campeona olímpica en Tokio 2020 Kelsey Mitchell (Canadá), la actual campeona del mundo de la UCI Emma Hinze (Alemania); la medallista de plata olímpica Olena Starikova (Ucrania), la finalista del Campeonato de Europa Mathilde Gros (Francia), Simona Krupeckaitėque posee el mejor ranking de la UCI (Lituania) y la campeona olímpica de keirin Shanne Braspennincx (Países Bajos).



En la competición masculina, los primeros seis participantes confirmados son el actual campeón del mundo de keirin y sprint individual de la UCI Harrie Lavreysen (Países Bajos), el campeón olímpico de sprint por equipos Jeffrey Hoogland (Países Bajos), el medallista de oro de la Copa de Naciones de Pista Tissot Nicholas Paul (Trinidad y Tobago), Vasilijus Lendel, con mejor ranking de la UCI, y los velocistas olímpicos Maximillian Levy (Alemania) y Denis Dmitriev (Rusia).

Kelsey Mitchell, campeona olímpica en Tokio 2020, sobre su participación en la primera edición de la UCI Track Champions League: "Estoy muy contenta por estar entre las primeras participantes. Tengo muchas ganas de competir contra las mejores rivales en esta UCI Track Champions League y creo que será realmente apasionante, no solo para quienes participemos, sino también para todos los aficionados.’’

Harrie Lavreysen, campeón del mundo de keirin y sprint individual de la UCI, sobre competir en este nuevo formato de carreras: "Estoy muy feliz por poder estar en esta competición. Pienso que el formato de las carreras nos permitirá conectar con los aficionados y también llegar a quienes no sigan a menudo este deporte. Tras los Campeonatos del Mundo, esta competición será mi objetivo principal y estoy deseando empezar.’’

François Ribeiro, director de Discovery Sports Events:“El nivel de todos los participantes de esta competición demuestra nuestra intención de reunir a lo mejor de lo mejor tanto en categoría femenina como masculina dentro del ciclismo en pista. Combinamos el talento de quienes participan con un formato de carrera que es totalmente impredecible en el empeño de Discovery Sports Events por ofrecer a los aficionados la competición de ciclismo en pista más atractiva. Muy pronto podremos anunciar más ciclistas de cara al inicio de la temporada.’’

A este listado inicial de 12 participantes confirmados en ambas categorías, se sumará muy pronto un nuevo anuncio para revelar los 12 nuevos corredores que completan las 24 primeras plazas destinadas a ‘preclasificaciones’ dentro de las categorías sprint y resistencia. A todos ellos se sumarán otros 48 participantes que aún tendrán que lograr la clasificación.

Para la selección de participantes, los criterios se basan en los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y otros grandes eventos como la Copa de Naciones en Pista de la UCI y los Campeonatos de Europa. También se tiene en cuenta el palmarés reciente, así como los resultados que se obtengan en el Campeonato del Mundo que se disputa a partir del 20 de octubre y que emite íntegramente Eurosport.



Sprint femenino: -Emma Hinze (Alemania) - medalla de plata olímpica y tres veces campeona del mundo de la UCI -Mathilde Gros (Francia) - Medalla de bronce en los Campeonatos del Mundo de la UCI y dos veces campeona de Europa -Simona Krupeckaité (Lituania) - Dos veces campeona del mundo UCI y tres veces campeona de Europa -Kelsey Mitchell (Canadá) - Medalla de oro olímpica en Tokio 2020 -Shanne Braspennincx (Países Bajos) - Medalla de oro olímpica en Tokio 2020 -Olena Starikova (Ucrania) - Medalla de plata olímpica en Tokio 2020

Sprint masculino: -Harrie Lavreysen (Países Bajos) - Dos veces medalla de oro olímpica, seis veces campeón del mundo UCI y tres veces campeón de Europa -Nicholas Paul (Trinidad y Tobago) - Medalla de oro en los Campeonatos Panamericanos de Pista y plusmarquista mundial de 200 metros lisos -Jeffrey Hoogland (Países Bajos) - medalla de oro olímpica, cuatro veces campeón del mundo de la UCI y ocho veces campeón de Europa -Vasilijus Lendel (Lituania) - Medalla de bronce en el Campeonato de Europa y medalla de oro en la Copa del Mundo UCI -Maximilian Levy (Alemania) - Cuatro veces campeón del mundo de la UCI, seis veces campeón de Europa y tres veces medallista olímpico -Denis Dmitriev (Rusia) - Cuatro veces campeón de Europa, ex campeón del mundo de la UCI y medalla de bronce olímpica

Calendario de la Cycling Track Champions League de la UCI:

Ronda 1 6 de noviembre, Mallorca / Velòdrom Illes Balears, España

Ronda 2 27 de noviembre. Panevézys / Cido Arena, Lituania

Ronda 3 3 de diciembre, Londres / Lee Valley VeloPark, Reino Unido

Ronda 4 4 de diciembre, Londres / Lee Valley VeloPark, Reino Unido

