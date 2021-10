Shopify lanza su programa global de ERP Comunicae

jueves, 14 de octubre de 2021, 13:06 h (CET) Las principales compañías de ERP, entre las que se encuentran Microsoft y Oracle, se asocian con Shopify para ayudar a los comerciantes de gran volumen a conectar sus sistemas de ERP con capacidades comerciales La plataforma líder de comercio electrónico, Shopify, ha anunciado hoy el lanzamiento de su nuevo Programa Global de Planificación de Recursos Empresariales (ERP por sus siglas en inglés). Está demostrado que la capacidad de ser rápido ante los cambios puede hacer que un negocio triunfe o fracase en cuestión de poco tiempo, y esto es especialmente cierto para las empresas de retail de gran volumen que han necesitado transformar radicalmente sus operaciones para servir mejor a sus clientes. Para mantenerse a la cabeza y prepararse para el futuro del comercio, las empresas en crecimiento necesitan información en tiempo real con datos para adaptarse más rápidamente, trabajar de forma más inteligente y conseguir un mejor rendimiento.

El Programa Global de ERP de Shopify, permite construir integraciones de forma directa en la Shopify App Store. Por primera vez, Shopify se está asociando con los principales proveedores de ERP a nivel mundial, incluyendo Microsoft Dynamics 365 Business Central, Oracle NetSuite, Infor, Acumatica y Brightpearl, y otros que llegarán en el futuro.

"En Shopify, apoyamos a los negocios durante todo su recorrido; desde la etapa inicial con sus primeras ventas hasta lograr su máximo crecimiento. Independientemente de su tamaño, madurez o complejidad, los comerciantes pueden prosperar y crecer con toda tranquilidad y confianza en Shopify", ha señalado Shimona Mehta, Directora General de Shopify EMEA. "El lanzamiento de este nuevo Programa Global de ERP demuestra el apoyo a nuestros comercios y empresarios. Estamos encantados de asociarnos con Microsoft, Oracle NetSuite, Infor, Acumatica y Brightpearl aunando lo mejor del comercio con lo mejor del ERP. Juntos, estamos impulsando una reinvención del comercio electrónico al dar a nuestros comerciantes el poder de gestionar la complejidad de sus operaciones comerciales a gran escala."

A través del Programa Global ERP, los comerciantes van a poder acceder ahora a un conjunto de aplicaciones certificadas directamente integradas con Shopify, sin necesidad de depender de implementaciones de terceros para conectar su ERP a Shopify. Como una extensión del Programa de Socios de Aplicaciones Certificadas de Shopify Plus, el Programa Global ERP les ofrece a sus socios ayuda para crear sus propias aplicaciones con el apoyo del equipo de ingeniería de soluciones para parteners de Shopify, a la vez que también les da a los comerciantes la confianza de saber que sus aplicaciones cumplen con un alto estándar de rendimiento y experiencia de usuario.

Al activar las aplicaciones a través del Programa Global ERP, los comerciantes van a poder acceder a:

Conexiones eficientes entre los flujos de trabajo que mejoran la toma de decisiones gracias al uso de datos. Las aplicaciones del Programa Global ERP se conectan directamente a las cuentas ERP de los comerciantes, mientras importan y exportan datos a Shopify. Al integrar sus sistemas ERP con sus operaciones comerciales, los comerciantes obtienen datos precisos y actualizados sobre su inventario, productos, pedidos e información de los clientes. Esto es vital a la hora de tomar decisiones críticas para sus negocios y proporcionar a sus clientes experiencias comerciales positivas. El poder de controlar sus datos. Al instalar aplicaciones certificadas y reconocidas por el Programa Global ERP, los comerciantes pueden asegurarse de que los datos propios fluyan de forma segura y sin problemas entre su administrador de Shopify y su ERP, sin necesidad de conectarse con un tercero. La posibilidad de ahorrar tiempo y dinero. Al integrarse directamente con los socios certificados de ERP, los comerciantes pueden evitar el largo y costoso proceso de gestión de implementaciones personalizadas. Al necesitar menos aplicaciones para gestionar sus negocios, los comerciantes pueden implementar mayor automatización, haciendo que sus operaciones sean más eficientes. "Unir fuerzas con Shopify para integrar Microsoft Dynamics 365 Business Central ayudará a más tiendas a ofrecer grandes experiencias a sus clientes al vincular sin problemas el comercio y el ERP", señala Charles Lamanna, vicepresidente corporativo de Microsoft Business Applications and Platform. "En un momento en el que los comercios necesitan aprovechar los datos en todas partes para transformar la experiencia de compra, estamos muy entusiasmados con la idea de poder conectar los datos entre ERP y el comercio. La innovación comienza con los conocimientos alimentados por los datos y tener operaciones más conectadas ayudará a los comercios a llevar la industria hacia el futuro."

Más de 10.000 comerciantes utilizan Shopify Plus para gestionar el volumen y la complejidad de sus negocios. Entre ellos se encuentran empresas que comenzaron y crecieron con Shopify, como Allbirds y Gymshark, además de compañías más establecidas a nivel global como Heinz, Schwinn y Lord & Taylor y, a nivel local, marcas como Barner Brand. Ahora, el Programa Global de ERP de Shopify les ofrece un sistema centralizado que conecta su plataforma de comercio con los datos clave del negocio como las finanzas y el inventario para que puedan optimizar sus operaciones y procesos.

"Conectar nuestro ERP, Microsoft Dynamics 365 Business Central, con nuestra tienda de Shopify será un cambio estratégico para nuestro negocio. Con el ritmo de cambio en nuestra industria en el último año, ahora es más crítico que nunca tener una visión profunda, precisa e inmediata en todas las áreas de nuestra organización", opina David Morgan, Director Senior de Ecommerce en J.Lindeberg. "Estamos entusiasmados con la posibilidad de conectar nuestro ERP con Shopify para optimizar nuestra toma de decisiones basada en datos en beneficio de nuestro negocio y de nuestros clientes".

Los comerciantes pueden conectar sus soluciones ERP para Oracle NetSuite, Infor, Acumatica y Brightpearl a sus tiendas de Shopify aquí. La nueva integración de Microsoft Dynamics 365 Business Central estará disponible a principios de 2022.

