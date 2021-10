Camino hacia una reforma sostenible de la mano de Decorando Tu Espacio Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

En la actualidad, la concienciación con respecto a la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente está en auge. Todos los sectores se están esforzando para ofrecer una mejor experiencia a sus clientes. En el mundo del interiorismo y la reforma integral, esto se traduce en la utilización de materiales más respetuosos con el medioambiente y un aprovechamiento mucho más controlado de materiales y recursos.

Desde Decorando Tu Espacio, estudio de interiorismo y reformas integrales, donde cuentan con profesionales expertos en diseños de interiorismo, plantean un par de ideas generales de cómo hacer una reforma sostenible y respetuosa con el medioambiente sin derrochar el presupuesto.

Andrés Medina, responsable de proyectos de Decorando Tu Espacio, recalca que “una propuesta atractiva y que dé a nuestros clientes lo que quieren, no está reñido con que sea una propuesta sostenible”. Los clientes de empresas como la suya buscan espacios atractivos y que se adecuen a su modo de vida, pero la mayoría ya valora otras cosas como que, por ejemplo, se utilicen pinturas ecológicas, o que el diseño reduzca las horas de luz artificial. Andrés Medina cuenta que: “Existen en el mercado productos respetuosos con el medioambiente y que no tienen por qué encarecer un proyecto, pinturas con base al agua o suelos de madera reciclada que mejoran la propuesta”.

El desarrollo del anteproyecto tiene todo esto en cuenta y ayuda a que todo esto se pueda plasmar en proyectos de todo tipo. Grandes o pequeños, sin que influya el precio medio. Hablando de decoración, las tendencias en diseño también ayudan a ello y estilos que son tendencia ahora mismo como el nórdico, el wabi sabi o el boho chic tienen como pilar la utilización de materiales reciclados, la búsqueda de la esencia de los propios materiales, las piezas kilometro cero o muebles de segunda mano.

Quizá conseguir esto sin un profesional es algo más complicado. Contar con arquitectos, interioristas y profesionales que ayuden a dar forma a las ideas es importante. Jugar con la luz natural, la distribución de las estancias que ayuden a mejorar la ventilación cruzada, que aconsejen con la elección de materiales más amigables con el medioambiente. Contar con profesionales empieza a ser algo imprescindible.

Además, las empresas están concienciadas con el medioambiente y destinan parte de sus beneficios a distintos proyectos como la repoblación de espacios verdes, participación en la creación de huertos urbanos y charlas de concienciación sobre los beneficios de tener una vivienda eco sostenible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.