VASS adquiere ECENTA AG, especializada en Sales y Commerce y con una amplia implantación en EEUU

miércoles, 13 de octubre de 2021, 16:50 h (CET) En su apuesta por seguir con el proceso de crecimiento para convertirse en el grupo líder de transformación digital del mercado, VASS ha anunciado este 13 de octubre un nuevo acuerdo de adquisición con ECENTA AG, empresa alemana de consultoría especializada en soluciones de Customer Experience sobre tecnología SAP CX (Sales, Marketing y Commerce) y cuyo principal mercado es Estados Unidos Fundada en el año 2000 y con sede en Walldorf (Alemania), ECENTA AG es una compañía con una alta especialización en el entorno de mejora de estrategia y experiencia con clientes y que cuenta con 10 oficinas repartidas entre Europa, Norteamérica y Asia.

Su plantilla, formada por 220 profesionales, está especializada en la implementación de proyectos complejos para numerosos clientes procedentes de sectores como la industria, tecnología, servicios financieros, y distribución, entre otros.

"Estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a VASS a un equipo tan emprendedor y con un gran talento como es el de ECENTA, que aportará un amplio abanico de soluciones avanzadas en el entorno de Sales, Marketing y Commerce a nivel mundial”. señala el presidente de VASS, Francisco Javier Latasa. Asimismo indica que “ECENTA AG encaja perfectamente con nuestra estrategia de crecimiento por su presencia en mercados tan importantes como el de Estados Unidos y por operar en un modelo 100% off shoring con centros de desarrollo en Rumanía, Letonia y Sudeste de Asia, dando forma a las siguientes fases de nuestro crecimiento internacional", Además, supone una especialización complementaria a la propuesta de valor que ofrecemos en VASS” quien destaca esta nueva adquisición en el plan estratégico VASS@400 “con el que la compañía prevé facturar 400 millones de euros en 2025” señala.

Para el CEO y cofundador de ECENTA, Thorsten Wewers, unirse a VASS les va a "permitir ganar la infraestructura necesaria para ayudar a nuestros clientes a escalar más rápido y llegar a un nivel más alto, así como a ofrecer una amplia cartera de soluciones con las que abordar los desafíos de la transformación digital y aprovechar el gran talento internacional de ambas compañías”.

Este plan está respaldado por la private equity OEP (One Equity Partners), que se unió a VASS a final de 2020 y que cuenta con una amplia experiencia en el apoyo a empresas para ejecutar ambiciosos planes de crecimiento. De hecho, el pasado mes de julio, VASS anunciaba la creación de T4S Advance Solutions, empresa especializada en “advance topics” sobre procesos de negocio basados en SAP y la compra de Comunytek, empresa especialista en sistemas avanzados y productos innovadores enfocados a la banca mayorista y al mercado de capitales.

