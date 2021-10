Aumentar el rendimiento del trading a través del análisis de los mercados financieros con volumen en Delta Value Emprendedores de Hoy

martes, 12 de octubre de 2021, 08:43 h (CET)

Actualmente, el comercio de acciones y otros activos ya no solo beneficia a inversores profesionales o grandes instituciones, gracias al crecimiento de internet. Ahora cualquier persona con un dispositivo móvil u ordenador tiene la oportunidad de ganar dinero haciendo trading. El análisis de los mercados financieros con volumen es el factor clave para el éxito de las operaciones. Este se basa en observar detalladamente las operaciones que los grandes inversores hacen y hacia dónde lo hacen. Por medio de los métodos más importantes del trading profesional, Delta Value enseña este tipo de análisis.

Se trata de una academia dedicada a la enseñanza de las herramientas esenciales que usan el volumen de las operaciones para determinar el movimiento futuro del mercado, tales como el Order Flowo el Volume Profile, con el objetivo formar traders exitosos y profesionales.

Trading mediante el análisis de los mercados financieros con volumen El movimiento de los activos se encuentra principalmente generado por la compra o venta de los operadores institucionales de grandes fondos de inversión. Por esto, conocer cuáles son las operaciones que realizan estos inversores líderes es primordial para cualquier trader profesional.

Uno de los métodos más famosos para realizar el seguimiento es el de Order Flow, conocido también como “flujo de órdenes”. Sirve para visualizar de manera ordenada los datos de precio y distribución del volumen de mercado de una forma tan clara que se puede apreciar las posiciones y decisiones que tomaron los traders institucionales sobre un activo específico.

Otro método muy importante es el de Wyckoff, un sistema que funciona interpretando las fases del mercado para predecir los futuros movimientos de las operaciones.

Delta Value ofrece una formación completa al trader para que aprenda el correcto uso de estos sistemas y obtenga la mayor rentabilidad posible de sus operaciones, haciendo un análisis profundo de los mercados financieros con volumen.

¿Cómo aprender a operar con cualquier activo? Las herramientas de análisis de volumen de mercado funcionan en cualquier tipo de activos como índices, materias primas o para divisas fuentes en el mercado Forex. Esto es una gran ventaja para el trader, ya que abre un abanico de posibilidades para operar con una metodología idéntica.

Delta Value ofrece un programa élite donde incorpora el flujo de órdenes, el Volume Profile y otros marcadores de volumen. El usuario también gana cursos con tutores individuales, accesos al aula virtual de la academia, un chat privado con los profesores y la posibilidad de ser parte del programa de cuentas capitalizadas que ofrece Fran Benes, cofundador de la academia, para poder aumentar la rentabilidad de las operaciones.

El objetivo de Delta Value se enfoca en dar las herramientas y prácticas a aquellas personas que quieran aprender a hacer operaciones de manera profesional en los mercados financieros. Así lo expresa Joaquien Cabello, CEO de la academia con más de 25 años de experiencia como trader.

