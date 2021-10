SkinLabo cierra una nueva -e importante- ronda de financiación Comunicae

lunes, 11 de octubre de 2021, 08:02 h (CET) ¿El objetivo? Partir a la conquista del mercado estadounidense, reforzar los equipos con nuevas contrataciones, dinamizar la investigación y desarrollo de nuevos productos y reforzar la comunicación 9,1 millones de euros. Esa es la cantidad exacta que la primera marca italiana de cosmética digital suma a su capital.

Los fondos de esta nueva ronda de financiación se destinarán a la apertura del mercado estadounidense, a reforzar tanto los equipos con nuevas contrataciones como las estrategias de marketing y a realizar fuertes inversiones en tecnología y en I+D de nuevos productos.

Entre los nuevos socios se encuentran Vertis SGR, Immobiliare.it S.p.A y Angelomario Moratti.

Los planes de futuro son aún más ambiciosos. Como señala Angelo Muratore, director general y fundador de SkinLabo, "el objetivo para 2025 es superar los 100 millones de euros de facturación y los 4 millones de clientes en Europa y Estados Unidos".

Europa ya se ha rendido al concepto de ‘Smart Beauty’ con el que SkinLabo ha revolucionado el universo de la belleza, y España es ya el segundo mercado más importante.

Ejemplo de negocio

SkinLabo, la marca que nació con la misión de poner la cosmética de alta calidad al alcance de todos, acaba de cerrar una nueva ronda de inversión de 9,1 millones de euros. La firma, que ya ha recaudado casi 17 millones de euros desde finales de 2016, está presente ya en toda Europa con 20 tiendas online desarrolladas en 15 idiomas diferentes y cuenta con unos datos de cifras de ventas en continuo crecimiento.

Sus más de 900.000 clientes activos crecen ahora a un ritmo de 70.000 al mes, con una previsión de facturación de 15 millones para 2021 y más de 1 millón de clientes en la base de datos.

Nuevos socios de primer nivel

Entre los nuevos accionistas de SkinLabo se encuentran:

- El inversor principal de la ronda Vertis, una sociedad anónima activa en la gestión de activos de capital privado y fondos de capital riesgo.

- Immobiliare.it S.p.A.

- Angelomario Moratti, quien, a través del holding Seven Investments, se ocupa de las inversiones más potentes en empresas digitales e innovadoras en el panorama italiano e internacional.

"Estamos orgullosos de que hayan participado en esta ronda prestigiosos empresarios del capital riesgo italianos e internacionales, como Vertis SGR, primer inversor institucional, Immobiliare.it S.p.A. y Angelomario Moratti.

Gracias a su apoyo, seremos aún más fuertes y decididos en la consecución de los objetivos de nuestro plan de negocio, que prevé una facturación superior a los 100 millones de euros y 4 millones de clientes activos en Europa y Estados Unidos, para finales de 2025.

Estos importantes inversores han reconocido a SkinLabo como una firma de excelencia en actividades innovadoras de marketing digital dirigidas a la adquisición de nuevos clientes y a la fidelización de los mismos", ha declarado Angelo Muratore, CEO y fundador de SkinLabo.

Una firma única

La misión de SkinLabo es la de poner la cosmética de alta calidad al alcance de todo el mundo, respondiendo a las necesidades de sus clientes, con productos específicos y un servicio de Consultoras de Belleza formado por un equipo de 30 expertas siempre dispuestas a responder, online y por teléfono, en 15 idiomas diferentes, para ofrecer una experiencia de compra única.

The Smart Beauty Company

SkinLabo ha lanzado recientemente una importante campaña publicitaria en Europa que la posiciona como "The Smart Beauty Company".

‘Smart’ es la palabra clave. SkinLabo es inteligente por:

Su innovador modelo de negocio online directo al consumidor, que elimina los costes de distribución innecesarios para el cliente final.

Sus productos, que sólo contienen ingredientes naturales y activos en fórmulas concentradas de alto rendimiento

Por sus precios asequibles

Por su exclusivo servicio de asesoramiento personalizado. Una campaña que ha dejado huella… y un futuro prometedor

En esta campaña participaron más de 1.000 influencers, periodistas y personalidades de toda Europa. Pero lo más importante es que la empresa sigue ampliando su gama de productos, centrándose en ingredientes naturales y en activos de máxima eficacia.

En la actualidad, el catálogo de SkinLabo cuenta con más de 60 referencias antienvejecimiento.

Las líneas que ya están en el mercado incluyen tratamientos corporales y faciales, productos específicos para ojos y labios, cabello, cuidado solar y maquillaje. Pronto se añadirán los suplementos de belleza.

Sobre SkinLabo

Fundada en Turín a finales de 2016 por un grupo de empresarios e inversores con bagaje y experiencia en el mundo de la cosmética y el comercio electrónico, SkinLabo es la primera marca digital italiana de cosméticos.

La misión de SkinLabo es ofrecer una experiencia cosmética de alta calidad de la forma más barata, sencilla y rápida, gracias a un servicio único de asesoramiento online activo las 24 horas del día, a través del chat y del teléfono, y al modelo de negocio directo al consumidor que supone la venta exclusiva en la tienda online skinlabo.com.

www.skinlabo.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Avances hacia la economía circular en el sector agroalimentario gracias al Proyecto Europeo ORHI BMI y Women Action Sustainability firman una alianza para impulsar la igualdad y la sostenibilidad POiN, la herramienta para disfrutar la vida con niños Megacity ayuda a conocer el peso exacto de los envíos iCommunity Labs, vende 1 millón de dólares en tiempo récord, de su token ICOM