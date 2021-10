Shooting Locations Marketplace, el evento para la industria audiovisual, a punto de abrir sus puertas Se darán cita en la Feria de Valladolid más de 30 destinos nacionales e internacionales y cerca de 45 localizadores procedentes de diferentes países Redacción

viernes, 8 de octubre de 2021, 12:18 h (CET) El próximo 21 de octubre abrirá sus puertas Shooting Locations Marketplace, el evento para la industria audiovisual y los destinos de rodajes promovido por Feria de Valladolid en colaboración con Spain Film Commission y el apoyo de instituciones y entidades públicas como el Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Valladolid, Cámara de Comercio e ICEX.

Shooting Locations Marketplace es un concepto pionero que apuesta por ofrecer una plataforma de negocio global para productores, localizadores, empresas auxiliares y destinos de rodaje. Durante los días 21 y 22 de octubre se darán cita en la Feria de Valladolid más de 30 destinos nacionales e internacionales y cerca de 45 localizadores procedentes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Italia, Rumanía y España. Británicos y estadounidenses suman el 58 por ciento de los participantes.



En palabras del presidente de Spain Film Commission, Carlos Rosado, España se postula en diferentes foros internacionales como destino para rodajes, el Plan España Hub Audiovisual de Europa incidetambién en estalínea y Shooting va a ser un escenario en el que casi medio centenar de lugares, empresas y asociacionesprofesionalesmostrarán sus recursos.

La participación internacional de destinos la integran Gran Bretaña, Grecia, Bruselas y Portugal, a través de sus respectivas film commissions, los organismos que gestionan los proyectos audiovisuales en un determinado territorio.

Y entre las entidades nacionales figuran tanto oficinas con una amplia trayectoria como otras de reciente creación, desde Canarias a Riaza pasando por Navarra, Madrid, Comunidad Valenciana, etc. Además, empresas como Paradores, Abadía Retuerta Le Domaine, proveedores de servicios y asociaciones profesionales que colaboran con esta primera edición de Shooting Locations Marketplace.

La primera edición de Shooting Locations Marketplace cuenta con la presencia de profesionales que trabajan en las más importantes producciones internacionales, proyectos de studios como Marvel, HBO, Amazon, Apple, Universal, Paramount, Warner… y que en su catálogo aparecen opciones para rodar en cualquier lugar del mundo, desde Laponia hasta Nueva Zelanda.

“La relación de películas y series en las que han intervenido y directores con los que han trabajado es una sucesión de estrellas. Algunos de ellos tienen trayectorias profesionales de más de 40 años y conocen perfectamente qué debe ofrecer un destino para ser interesante, una información valiosa para quienes apuestan por albergar futures rodajes”, explicó el director de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

Paralelamente, estos localizadores buscan incorporar nuevos espacios a su lista de opciones. Sus intereses van desde ciudades históricas hasta carreteras y túneles, naturaleza o espacios culturales.

Shooting Locations Marketplace es también un foro de conocimiento en el que expertos de diferentes perfiles hablarán sobre la situación general del sector, qué demandan las producciones, qué ofrecen los destinos, normativa, colaboración, casos de éxito, etc.

Las jornadas comenzarán con la conferencia de Dow Griffith, un localizador que inició su carrera en 1975 con “Carrie”, de Bryan de Palma. Desde entonces ha estado en 90 países y entre sus trabajos más recientes, “Mulan”, para Disney que lo llevó a China y Nueva Zelanda.

CANARY ISLANDS FILM SEVEN ISLANDS FILM ANDALUCIA FILM COMMISSION CASTILLA LA MANCHA FILM COMMISSION CATALUNYA FILM COMMISSION LA RIOJA FILM COMMISSION NAVARRA FILM COMMISSION CASTILLA Y LEÓN FILM COMMISSION COMUNIDAD DE MADRID FILM COMMISSION MALLORCA FILM COMMISSION PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE LA COSTA BLANCA - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE CÓRDOBA FILM OFFICE AYUNTAMIENTO DE ÁVILA AYUNTAMIENTO DE LEÓN BIZKAIA FILM COMMISSION ZARAGOZA Film Office GRAN CANARIA FILM COMMISSION TENERIFE FILM COMMSSION AYUNTAMIENTO DE PALENCIA AYUNTAMIENTO DE ZAMORA BURGOS FILM COMMISSION RIAZA FILM OFFICE SALAMANCA FILM COMMISSION SEGOVIA FILM OFFICE SORIA FILM COMMISSION VALLADOLID FILM OFICCE VALENCIA FILM OFFICE / FILM VALENCIA CIUDAD DE MADRID FILM OFFICE PORTUGAL FILM COMMISSION BRITISH FILM COMMISSION SCREEN BRUSSELS GREEK FILM CENTRE PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA ABADÍA RETUERTA MONTERO ARAMBURU CREW SERV BRL MÁS CREATIVOS S.L. - KUARERE ALMARAE BUSSINES TRAVEL SFC - SPAIN FILM COMMISSION APCP - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRODUCTORES DE CINE PUBLICITARIO APPA - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRODUCTORES ALÍA - ASOCIACIÓN ESPÑALA DE EMPRESAS DE SERVICIOS PROFILM EUROPEAN FILM COMMISSIONS NETWORK JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO DE VALLADOLID, S.L.

