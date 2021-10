Marta Basterra expone los beneficios que puede aportar Instagram para farmacias Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de octubre de 2021, 09:25 h (CET)

En la sociedad actual, la transformación digital se hace cada vez más presente. En este proceso las compañías se han visto obligadas unirse a la innovación de acuerdo a las tendencias del mercado. Si no lo hicieran, estarían limitando su potencial y crecimiento futuro.

El sector farmacéutico no queda ajeno a esta realidad, ya que su presencia en el entorno digital no solo facilita la interacción con sus clientes y el reconocimiento, sino que también incrementa la competitividad en dicha industria.

Con base en lo anterior, la especialista en marketing digital y copywriter para el sector saludMarta Basterraofrece la oportunidad de aprender a utilizar la red social del momento: Instagram, con su curso online InstaFarma, el único curso online de Instagram para farmacias exclusivo para titulares, adjuntos, técnicos y auxiliares de farmacia.

Motivos por los que las farmacias deben tener presencia online Al igual que para cualquier otra empresa, Instagram puede añadir un valor adicional al funcionamiento del sector farmacéutico. Una buena gestión de esta red social puede permitir diferenciarse de la competencia y proporcionar mayor información a los clientes aumentando su visibilidad.

Por otro lado, aumentar la presencia online a través de Instagram facilita el poder de llegar a muchas más personas que de forma offline sería inviable.

La presencia online de la farmacia ayuda a mantener la comunicación constante entre clientes y el equipo farmacéutico. Para que esto funcione correctamente, requiere de una buena estrategia en redes sociales que permita a los clientes poder pedir consejo farmacéutico, fidelizando a esos clientes y atrayendo nuevos clientes y pacientes a la botica.

Asimismo, crear un curso específico de Instagram para farmacias como el de InstaFarma contribuye a mejorar la visibilidad de la botica, ya que al tener presencia digital se demuestra que están en constante innovación conforme a los avances tecnológicos y ayudan con su consejo farmacéutico a millones de personas.

De igual forma, a través de este proceso es posible ampliar las oportunidades de negocio de la farmacia, debido a que el número de clientes potenciales se incrementa al tener un horizonte tan amplio como internet.

Incrementar la visibilidad de las farmacias con Instagram La gestión de Instagram de farmacias requiere conocimientos y la aplicación de diversas estrategias para alcanzar los objetivos establecidos. En este contexto, la preparación es el camino apropiado para llevar a cabo la presencia digital de forma indicada.

Marta Basterra ofrece el único curso online enfocado en el sector farmacia para aprender a dominar su Instagram de forma profesional y sin tener que depender de una agencia de marketing generalista. Dentro de la formación les enseña a las farmacias a manejarse dentro de Instagram desde 0 hasta alcanzar un nivel profesional que les permita gestionar el Instagram de la farmacia.

El curso está dirigido para todo el personal de la farmacia que desee aumentar su presencia online y atraer pacientes y clientes a la botica a través de Instagram.

Marta Basterra logró divulgar un vídeo de errores comunes que cometen las farmacias en Instagram para poner de manifiesto la necesidad dentro del sector de seguir estrategias realmente efectivas en esta red social y dejar de cometer estos errores.

En definitiva, contar con una estrategia en redes que permita obtener los conocimientos necesarios dirigidos a impulsar el Instagram de las farmacias por ellas mismas, hecho que optimizará el funcionamiento de la farmacia y proporcionará mayor confianza al cliente.

