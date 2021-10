El seguro contra el ciberacoso. Remove Group abre una línea para eliminar contenidos y luchar contra el ciberbullying Emprendedores de Hoy

La tecnología no solo ha permitido conectar a las personas, sino que también ha ampliado el alcance y las herramientas de los acosadores. Estos usan los entornos virtuales para difundir contenido ofensivo o personal contra un igual, dañando la reputación del afectado y su integridad personal, psicológica. Así, el ciberbullyingse constituye como una nueva modalidad de acoso que están viviendo una gran cantidad de personas a nivel global.

Para combatir el problema, Remove Group ofrece un seguro contra el ciberacoso, con una nueva línea para eliminar contenidos dañinos que atenten a la integridad de la persona acosada.

¿Qué es el ciberbullying? Según el Observatorio Inteco (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación), que se dedica a estudiar las relaciones de los españoles con las nuevas tecnologías, el ciberbullying es “el acoso entre iguales en el entorno TIC, que incluyen actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de niños hacia otros niños”. De esta manera, el ciberacoso consiste en el uso de internet y dispositivos como smartphones, ordenadores, videojuegos o tablets para causar daño psicológico a terceros. En los últimos años, muchos acosadores han comenzado a subir a la web contenido altamente ofensivo contra otras personas, exponiendo incluso su privacidad e intimidad al escarnio público. Sin embargo, este contenido puede ser evitado y eliminado de la web con la ayuda de empresas especialistas como Remove Group. Esta compañía cuenta con la última tecnología y métodos muy avanzados para limpiar, proteger y fortalecer la reputación de sus clientes a través de su nuevo servicio, que centra todas sus herramientas en brindar seguridad ante el ciberacoso, eliminar contenido negativo y combatir activamente el ciberbullying.

Eliminar la información negativa de internet a través del Plan de Protección Desde sus inicios, Remove Group se ha dedicado a la eliminación, desindexación y desposicionamiento de contenido en buscadores de internet, especialmente en Google, ayudando a las personas a eliminar cualquier información negativa que afecte la reputación del cliente en la web. No obstante, también han comenzado a destinar sus servicios a la lucha contra el ciberacoso, dado que aunque pueden eliminar el contenido ya existente, también pueden ayudar a la persona a protegerse contra futuros posibles casos. Esto es posible gracias a un Plan de Protección a través del cual las personas pueden, por una suscripción mensual, contar con una monitorización permanente del posible contenido que se suba a la web y que pueda ser perjudicial para la persona o entre en el campo del ciberbullying.

Si alguien está sufriendo de algún tipo de acoso a través de la web, es recomendable acceder a la web de Remove Group, donde hay un formulario de contacto para poder solicitar sus servicios. Ellos garantizan total confidencialidad y respeto a la privacidad del cliente.

