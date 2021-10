La catalana Weecover, ganadora del vertical Fintech and Insurtech en South Summit 2021

Procedente de Barcelona, esta startup ha creado un nuevo concepto para la integración de soluciones aseguradoras en B2B2C, para clientes, aseguradoras y compañías, 100% digital La eliminación de procesos ineficientes para mejor la experiencia del cliente en bancos o aseguradoras o la utilización del blockchain y la información disponible de los usuarios en la nube para ofrecer servicios financieros personalizados han sido algunas de las principales temáticas abordadas en torno a la industria Fintech and Insurtech, una de las principales protagonistas de esta segunda jornada de South Summit y de todo el encuentro en general.

South Summit 2021 powered by IE University se lleva a cabo en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, está co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid y cuenta con partners como BBVA, Telefónica, Endesa y BStartup de Banco Sabadell. El encuentro líder del ecosistema emprendedor y la innovación reunirá hasta mañana a startups, corporaciones e inversores en el espacio de innovación madrileño de La Nave. Bajo el lema ‘Shape the future’, South Summit 2021 invita al ecosistema global de innovación a ser parte de la transformación hacia el futuro, que se construye desde sus pilares: Sostenibilidad, Conexión, Innovación y Negocio.

En el marco de esta temática, nueve startups han expuesto sus proyectos en la competición del vertical temático de Fintech and Insurtech, en el que Weecover ha resultado ganadora. Se trata de un nuevo concepto para la integración de soluciones aseguradoras en B2B2C, para clientes, aseguradoras y compañías, 100% digital.

Weecover se ha convertido en la vencedora del vertical, pero el resto de proyectos finalistas no se quedan atrás en cuanto a innovación y disrupción:

Yoello : plataforma de pedido y pago que permite a los comerciantes ofrecer a sus clientes servicios de pedido en mesa, medidos take away y delivery.

Upswot ayuda a las PYMES a entender mejor la salud de sus negocios a través de paneles interactivos, que ofrecen información de los clientes registrada en su espacio privado en la nube a tiempo real.

Divizend plataforma Fintech para impuestos sobre el patrimonio a nivel internacional, diseñada para reclamar retenciones fiscales extranjeras de los dividendos.

Qantev software diseñado para aseguradoras que ofrece, a través de la IA, información crítica para el negocio a los equipos de operaciones de seguros de salud, permitiendo así, una contención eficiente de los costes y una calidad optima del servicio.

Raison App plataforma de inversión para empresas pre-OPV a partir de 100€. Ofrece soluciones de tokenización de acciones de capital privado y permite a los inversores minoristas, comparar acciones de grandes empresas.

Blanco : módulo para los gestores de activos que gestiona la cartera de inversiones, organiza la investigación de clientes y se encarga de la administración y supervisión.

Bickken : plataforma bockchain de tokenización que ofrece a los inversores nuevas oportunidades para generar ingresos pasivos.

: plataforma bockchain de tokenización que ofrece a los inversores nuevas oportunidades para generar ingresos pasivos. Delega: digitaliza el proceso de gestión de los firmantes en los bancos a través de una herramienta tecnológica que elimina los procesos ineficientes y gestiona los derechos de los firmantes de manera integrada. La tecnología y la sostenibilidad son dos de los grandes agentes clave que han transformado para siempre la industria financiera y aseguradora. Las grandes empresas del sector deben sumarse a este cambio o por el contrario perderán gran parte de su cartera de clientes que preferirán apostar por soluciones más ágiles y personalizadas.

Así lo ha explicado José Luis Ruiz de Munain, CEO de SpainNab, en la charla ‘Fintech for Good, the future of technology’, haciendo referencia al creciente interés por la inversión de impacto o aquellas inversiones que quieren generar un impacto positivo a nivel social y medioambiental. “En España y en Europa esta inversión está impulsada por las estrategias de finanzas sostenibles de la UE y por los intereses de los fondos”, ha destacado Ruiz de Munain, añadiendo que “la recuperación post Covid que impulsa la UE en este sentido, además de digital y verde, tiene que ser social”.

En esta conversación moderada por Fernando Rodríguez Bergareche, North Director Area de Caixabank dayOne, también ha participado Iker Marcaide, fundador de Zubi Labs, quien ha insistido en la necesidad de generar un impacto social por parte del sector Fintech. “La democratización de la prosperidad debería convertirse en la razón de ser de las compañías Fintech”, ha remarcado.

Por otra parte, el sector asegurador tiene por delante un gran reto: ofrecer servicios 360º personalizados según las necesidades del usuario. Una necesidad que se acrecienta con los seguros dirigidos a startups y emprendedores, pues según Carmen del Campo, Chief Inovation Officer de Mutua Madrileña, “cada una de estas compañías tiene necesidades muy distintas respecto a lo que les podemos ofrecer desde el sector asegurador”. En el coloquio ‘The importance of Insurtech teaming up to give a 360 customer centric service’, del Campo ha explicado que “tratarlas desde un enfoque diferenciado y tener una colaboración constante con ellas son las claves para darles un servicio personalizado”.

Precisamente, también se han desgranado las claves para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes en el sector seguros en la charla ‘Bancaseguros: visión y retos’, que ha contado con la participación de Peio Belausteguigoitia, Country Manager de BBVA, y José Luis Ferré, CEO de Allianz Seguros. “El reto principal es anticiparse a lo que el usuario quiere y necesita, y esto significa conocer los cambios sociales y de comportamiento de las personas” ha destacado Belausteguigoitia, señalando que algunos de estos cambios pasan por “las miles de interacciones diarias entre consumidores y aseguradoras a través del móvil”. A lo que Ferré ha añadido que “tenemos que dar el salto desde los seguros tradicionales a los seguros a demanda que respondan a las necesidades de un momento determinado, como está pasando con la ciberseguridad para muchas grandes y pequeñas empresas”.