Nessita Arauz ayuda a las mujeres a conseguir liderazgo y empoderamiento mediante su Proyecto Butterfly Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de octubre de 2021, 11:58 h (CET)

Alcanzar el empoderamiento no es un proceso sencillo, por ello se requiere del apoyo correcto para conseguir esta meta. En este sentido, la participación de un coach es la mejor forma de asesorar a las mujeres y Nessita Arauz, con la creación del Proyecto Butterfly, presenta los pilares esenciales para que cualquier mujer sea consciente de su potencial y lo aproveche al máximo. El liderazgo mujeres es una de las claves para que estas puedan hacer frente a las diferentes experiencias de la vida.

Las claves del Proyecto Butterfly de Nessita Arauz Nessita Arauz, coach de mujeres, plantea la premisa de manejar un proceso integral que va desde la reinvención personal y profesional hasta la motivación y la igualdad social. Precisamente, de esta idea nace el Proyecto Butterfly, una iniciativa en la que promueve el empoderamiento de las mujeres en el liderazgo, a través de prácticas enfocadas en la liberación de sentimientos negativos.

En este contexto, las claves del Proyecto Butterflyse enfocan en dotar a las mujeres de las herramientas necesarias para que se sientan mejor consigo mismas y comiencen a recibir el amor que merecen, elementos que las conducirán al empoderamiento y liderazgo. Bajo esta premisa, Nessita Arauz está acompañada de un equipo de psicólogos, mentores y expertos en coaching que aportan sus extensos conocimientos con el fin de ayudar a la mujer a alcanzar el completo equilibrio en su vida. En el desarrollo de este proyecto la coach cuenta con el sistema Ámate, el cual reúne tres pilares fundamentales: la autoayuda, la mentoría y la tribu.

Nessita Arauz como referente del empoderamiento de las mujeres Las experiencias personales y profesionales de Nessita Arauz forman parte esencial de lo que hoy en día imparte la profesional a sus alumnas. Fueron algunas crisis en su trayectoria lo que despertó su pasión por el coaching y la motivó a ayudar a mujeres en condiciones similares a las suyas. Su intención con este plan de inteligencia emocional es que cada mujer consiga derrumbar los bloqueos mentales que no le permiten alcanzar sus propósitos en la vida.

Con más de 15 años de experiencia en psicología, coaching y espiritualidad, Nessita Arauz ha convertido el asesoramiento en su forma de vivir, alcanzando la profesionalidad y siempre dispuesta a aprender y compartir cada conocimiento para ayudar a todas las mujeres que necesiten amarse y aceptarse incondicionalmente.

