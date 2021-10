Siete segmentos con oportunidades de negocios para emprendedores en 2022, según Leonardos Club

Este club de conocimiento, inspirado en la figura de Leonardo Da Vinci, agrupa desde 2018 a CEOs de compañías y polímatas influyentes para reflexionar y exponer propuestas de cambio sobre áreas diversas, a través de un método científico objetivo. En el último encuentro se pusieron de manifiesto las oportunidades existentes en segmentos como la salud emocional, la sostenibilidad, los animales de compañía o los negocios centrados en determinados tramos de edad Leonardos Club mantiene sesiones periódicas para reflexionar sobre áreas de actualidad como los negocios, el humanismo, la digitalización o el diseño y exponer propuestas de cambio tangibles, tal y como hicieron en las sesiones pasadas en las que abordaron temas como la mediocridad, la cronopatía, la psicopatía empresarial o las tendencias a la hora de socializar. En el último evento, después de un año y medio muy complicado en lo económico y en lo social, los asistentes plantearon “oportunidades reales de negocio para el 2022” y debatieron sobre los cambios en el ecosistema emprendedor en España.

Elena Alfaro, fundadora de Leonardos Club y FANScinology, afirmó al inicio que “nuestro propósito es contribuir a un mundo mejor, a través de la generación de respuestas obtenidas vía método objetivo y en esta ocasión pretendemos focalizarnos en ideas reales para que cualquier emprendedor pueda detectar una oportunidad de negocio y llevarla a cabo”.

En este sentido, José Manuel Ramos, CEO de Hub7S, encargado de introducir el tema, apuntó que “esto va de inteligencia de negocio, hay que estar atento a los datos que reflejan lo que se está moviendo en el mundo y a partir de ahí ver lo que yo puedo hacer para aportar valor”.

De este modo, se pusieron de relieve una serie de segmentos que han salido reforzados después de la pandemia y que pueden suponer oportunidades reales de negocio para un emprendedor:

Salud emocional, en especial todo lo vinculado con coaching y transformación personal. Sostenibilidad, en lo que tiene que ver con economía circular, reciclaje y productos ecológicos. Tecnología, en áreas como la digitalización, la usabilidad, la ciberseguridad, el ecommerce y la impresión 3D en el mundo médico o en la construcción. Logística, en todo lo que tiene que ver con packaging y delivery, especialmente en la última milla. Energía y lo relacionado con las áreas de generación, distribución y movilidad. Tramos de edad. En la generación “silver” hay muchas oportunidades relacionadas con la empleabilidad, la usabilidad, el ocio o la movilidad. También en otros tramos donde hay necesidades urgentes y reales, como es el caso de los “adults only” o de los adolescentes, cuya situación se ha intensificado por la pandemia. Margarita Alcaide, fundadora de Scrinia, puso de relieve que existe una otra oportunidad en torno al mundo de los animales de compañía: “el 40% de los hogares españoles tienen animales en sus hogares y se está preparando un cambio regulatorio importante, por lo que la ocasión puede estar en anticiparse y jugar con la logística, la tecnología, la salud o el ocio”.

En esas siete áreas se identificaron oportunidades reales para el emprendimiento, constatándose durante el evento un cambio de foco, especialmente en los más jovenes.

¿Qué está pasando con las nuevas generaciones de emprendedores?

El cofundador de Leonardos Club y promotor de Vida Silver, Adolfo Ramírez, aseguró que “ahora el 60% de los emprendedores necesitan un impulso o iniciativas que les ayuden como una plataforma que les ponga las cosas claras y les muestre dónde pueden contribuir aportando valor”.

Por su parte el director de Experiencia del British Council, Nacho Martínez, señaló en que “en nuestro país hay un gran potencial y somos creativos, pero estamos en un momento en el que hay apatía. En Italia, Francia o Portugal, por ejemplo, además de una buena preparación los jóvenes tienen un interés real de montar su propio negocio y llevarlo a éxito”.

En relación con esto, Carolina Gómez, CEO de Welcome To Marnie, indicó que “se debería empezar por cambiar las instituciones educativas y las familias para estimular el emprendimiento”. Mientras que la antropóloga e investigadora de IE Centre For C-Centricity, María Eizaguirre, rompió una lanza en favor de las nuevas generaciones “todos los días trato con jóvenes de diversas nacionalidades y veo un cambio radical de motivación de lo exterior a lo interior. No tienen tan claro que quieren ser CEOs o trabajar para las compañías más tradicionales, no saben qué quieren ser, pero se fijan en héroes de todos los días y admiran a otro tipo de empresarios”. Sin embargo, concluía Elena Alfaro, “precisamente en ese giro hacia lo interior puede haber oportunidades de negocio para los emprendedores, basadas en la “economía colaborativa” y vinculados a servicios y productos más demandados después de la pandemia”.

Para finalizar, Nelson Molero, secretario del club y fundador de Bisocial, cerró el evento con el apartado de “Library” en el que sugirió libros de inspiración para estimular el emprendimiento: “hay marcas que han durado más de 100 años a pesar de las guerras y las pandemias, de ahí que recomendemos “Forever Young Strategy”. Y sin digitalización, es difícil emprender hoy, por ello otra propuesta es el libro “Digitalízate o Desaparece”, y como además de tener ideas necesitamos materializarlas, recomendamos por último la lectura de “Understand”.

Acerca de Leonardos Club

Este selecto club, inspirado en la figura de Leonardo da Vinci, tiene como propósito generar un mundo mejor a través del planteamiento de propuestas de cambio (out-sights) desarrolladas a través de conocimiento experto y colectivo (in-sights) obtenido con un método científico (“Focus Experto Polímata”), que se plasma a través de artículos y podcast.

Leonardos Club está formado por un grupo limitado de miembros, que son personas reconocidas por títulos o contribuciones personales en su campo. Adolfo Ramírez, Carolina Gómez, Nelson Molero, Luis Hidalgo (Fundador de DeCV&Partners) y Elena Alfaro, como miembros de su consejo asesor, filtran las incorporaciones de los nuevos socios y se encuentran en la actualidad seleccionando compañías "madrinas" que lo acompañarán con patrocinios en su desarrollo.

Cuentan ya con el Design Institute of Spain como patrocinador, una organización independiente, plural y sin ánimo de lucro que lidera la cultura, la industria y las marcas del diseño de España lo que le convierte en su representante y embajador del conocimiento en el área de diseño.