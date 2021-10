Los cursos de emergencias de Esforem que pueden salvar vidas Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de octubre de 2021, 11:00 h (CET)

Son numerosas las formas en las que se puede producir un accidente y, en este sentido, una lesión leve puede llegar a convertirse en algo mucho más severo si no se cuenta con asistencia sanitaria inmediata. En estas situaciones, los conocimientos en primeros auxilios pueden ser vitales a la hora de salvar vidas.

Esforem es una entidad que realiza cursos de emergencias, con el fin de ofrecer formación en primeros auxilios y desarrollo profesional a cualquier persona que desee aprender sobre estos temas.

Cursos de emergencias, una formación que puede salvar vidas Un buen equipo de formación profesional y personas debidamente capacitadas en emergencias ayudan a garantizar una mayor seguridad para todos. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier parte. Ante una situación como esa, una persona con conocimientos en primeros auxilios puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de cualquiera de los afectados. Ya sea por un fallo respiratorio, ahogamiento, paro cardiorrespiratorio, quemaduras, fracturas, etc., es importante saber qué hacer al instante para asegurar la supervivencia y bienestar de quienes sufran alguna de estas situaciones.

Esforem es un centro de formación especializado, integrado por especialistas y profesionales dinámicos, formados en diferentes escuelas, en distintas áreas de conocimiento sanitario. Son los encargados de impartir los cursos para formar a los estudiantes en temas como los primeros auxilios, soporte vital avanzado, manipulación de alimentos, RCP, soporte vital básico y DEA, entre otros.

¿Cuál es la metodología de enseñanza que utiliza Esforem? Esforem desarrolla su enseñanza en emergencias utilizando metodologías ajustadas a las necesidades de las personas o empresas. Por un lado, su equipo de profesionales ofrece formación presencial, con los mejores expertos en cada área formativa.

Además, cuenta con una metodología de formación a distancia y e-learning, que consiste en la aplicación de nuevas tecnologías para la enseñanza de personas a larga distancia. Con este sistema también se ofrece seguimiento y tutorización, lo que agrega un valor añadido a estos cursos.

De igual manera, Esforem cuenta con una estrategia de formación blended, que combina la enseñanza presencial junto con la formación a distancia, apoyándose en un modelo que consiste en formación-acción-formación-seguimiento.

Por último, se encuentra el método de alto impacto, el cual está orientado al reto del cambio actitudinal, mediante el uso de herramientas procedentes de otras disciplinas, tales como las artes marciales, teatro, equitación, deporte, entre otras.

En definitiva, los cursos de emergencia de Esforem no son únicamente una forma más de ampliar los conocimientos en esta área, sino de prepararse para ofrecer seguridad en situaciones de riesgo, así como disponer de la preparación, técnicas y estrategias necesarias que pueden salvar la vida de otras personas que se encuentren en peligro.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.