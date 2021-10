La startup Ponicode, ganadora del vertical Digital Business & Government en South Summit 2021 Comunicae

miércoles, 6 de octubre de 2021, 09:50 h (CET) Soluciones anónimas para verificar la edad de aquellos que quieran consumir contenido adulto, plataformas que agilizan el proceso de compra de frutas y verduras, o software para impulsar la economía circular han sido algunas de las principales temáticas abordadas en torno a la industria Digital Business & Government, una de las principales protagonistas de esta primera jornada de South Summit Soluciones anónimas para verificar la edad de aquellos que quieran consumir contenido adulto, plataformas que agilizan el proceso de compra de frutas y verduras, o software para impulsar la economía circular han sido algunas de las principales temáticas abordadas en torno a la industria Digital Business & Government, una de las principales protagonistas de esta primera jornada de South Summit.

South Summit 2021 powered by IE University se lleva a cabo en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, está co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid y cuenta con partners como BBVA, Telefónica, Endesa y BStartup de Banco Sabadell. El encuentro líder del ecositema emprendedor y la innovación reunirá hasta el jueves a startups, corporaciones e inversores en el espacio de innovación madrileño de La Nave. Bajo el lema ‘Shape the future’, South Summit 2021 invita al ecosistema global de innovación a ser parte de la transformación hacia el futuro, que se construye desde sus pilares: Sostenibilidad, Conexión, Innovación y Negocio.

En el marco de esta temática, más de una decena de startups han expuesto sus proyectos en la competición en el vertical temático de Digital Business & Government, en el que Ponicode ha sido la ganadora. Se trata de una solución que ayuda a los desarrolladores a centrarse en lo que más les gusta hacer creando un socio de codificación de IA único que se encargará de todas las tareas poco interesantes pero esenciales para ellos y les permitirá centrarse en lo que tienen por delante.

Ponicode se ha convertido en la vencedora del vertical, pero el resto de proyectos finalistas no se quedan atrás en cuanto a innovación y disrupción. Entre ellos destacan:

BRAVE Corporation : única solución instantánea y anónima de verificación de edad impulsada por la inteligencia artificial para una comercialización responsable de contenidos y servicios para adultos, tanto en línea como fuera de ella.

: única solución instantánea y anónima de verificación de edad impulsada por la inteligencia artificial para una comercialización responsable de contenidos y servicios para adultos, tanto en línea como fuera de ella. Consentio : combina sus necesidades de comercio B2B y de red, agilizando el proceso comercial de principio a fin en el sector de las frutas y verduras.

: combina sus necesidades de comercio B2B y de red, agilizando el proceso comercial de principio a fin en el sector de las frutas y verduras. Factorial : software de recursos humanos que ayuda a los directores generales y a los responsables de recursos humanos a automatizar y optimizar las tareas,

: software de recursos humanos que ayuda a los directores generales y a los responsables de recursos humanos a automatizar y optimizar las tareas, GORODATA : procesa millones de documentos digitales no estructurados para producir las mejores señales de compra del mundo que permiten a las organizaciones cerrar más acuerdos.

: procesa millones de documentos digitales no estructurados para producir las mejores señales de compra del mundo que permiten a las organizaciones cerrar más acuerdos. InsideBoard : primera plataforma de IA para la gestión del cambio digital, que ayuda a las empresas a llevar a buen puerto sus proyectos de transformación, y a crear una conexión entre los empleados y su transformación empresarial.

: primera plataforma de IA para la gestión del cambio digital, que ayuda a las empresas a llevar a buen puerto sus proyectos de transformación, y a crear una conexión entre los empleados y su transformación empresarial. Mavenoid : ayudan a las empresas a automatizar el soporte técnico a través de expertos virtuales gracias a una plataforma donde ponen los conocimientos técnicos al alcance de cualquiera. Para reparar más y sustituir menos.

: ayudan a las empresas a automatizar el soporte técnico a través de expertos virtuales gracias a una plataforma donde ponen los conocimientos técnicos al alcance de cualquiera. Para reparar más y sustituir menos. NEWE : software de gestión de alquiler y logística que devuelve la economía circular a los minoristas. Crean el catálogo de pago por uso en el canal online del minorista y su tecnología automatiza el proceso operativo para que el minorista no tenga que encargarse de nada.

: software de gestión de alquiler y logística que devuelve la economía circular a los minoristas. Crean el catálogo de pago por uso en el canal online del minorista y su tecnología automatiza el proceso operativo para que el minorista no tenga que encargarse de nada. ORQUEST : software de planificación de mano de obra basado en algoritmos de vanguardia, análisis avanzados e inteligencia artificial, diseñado específicamente para la industria minorista y QSR.

: software de planificación de mano de obra basado en algoritmos de vanguardia, análisis avanzados e inteligencia artificial, diseñado específicamente para la industria minorista y QSR. Scaleflex : las soluciones catalizan la colaboración en equipo, simplifican la gestión de operaciones de contenido – incluido el ciclo de vida de los activos multimedia, y proporcionan bellas experiencias digitales.

: las soluciones catalizan la colaboración en equipo, simplifican la gestión de operaciones de contenido – incluido el ciclo de vida de los activos multimedia, y proporcionan bellas experiencias digitales. Yerba Buena VR: start-up tecnológica que está construyendo la próxima generación de la radiodifusión inmersiva, con tecnologías que permiten experiencias de vídeo en RV más nítidas, fluidas e interactivas. En este sentido han destacado la conversión sobre el papel de la ética en el desarrollo de Inteligencia Artificial entre Michael Geer, fundador de Humanity; y Ana Maiques, CEO y cofundadora de Neuroelectrics. Ana ha cuestionado en esta charla lo que hay que preguntarse antes de desarrollar una tecnología como esta y ha declarado “Los neurólogos tenemos que preguntarnos muchas cosas antes de desarrollar ninguna tecnología para saber si son o no éticas para crear esa tecnología. Uno de los sueños de los humanos es saber que piensan los otros, aunque menos mal que eso no lo podemos hacer. Estamos muy lejos de leer las mentes, el cerebro es muy complicado de entender”.

En esta conversación también ha querido participar Jose Ángel López Mayoralas, Entrerprise Strategist EMEAR Sales Organzation de CISCO quien en su ponencia titulada ‘Cloud Driven Everything’ ha declarado: “Las soluciones Cloud son un paso indispensable para la trasformación digital de las compañías, que supondrá un inversión de 80.000 millones. 6 de cada 10 empresas quieren mover su información y procesos a la nube de aquí a tres años, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta la seguridad, ya que durante este periodo de pandemia más del 60% de las compañías ha sufrido algún ciberataque, por eso es importante elegir bien el partner idóneo para que te acompañe durante todo el proceso”.

