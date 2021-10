Flora Duffy: medalla olímpica para el país más pequeño ​La atleta le dio el primer oro a Bermudas en unos Juegos Olímpicos Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 6 de octubre de 2021, 09:15 h (CET)

VENEZUELA - El nuevo informe, redactado por el periodista Tomás Elías González Benítez, analiza el perfil de Flora Duffy, la atleta que ha hecho historia con la primera medalla para Bermudas. La victoria de Flora Duffy es un éxito para su país. Bermudas ha ganado la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.

Así, Bermudas se ha convertido en el país más pequeño, del mundo, en conseguir una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Campeona olímpica de triatlón Flora Duffy ganó el oro en triatlón femenino, una disciplina que incluye natación, ciclismo y carrera. El éxito es aún más valioso debido a las condiciones climáticas a las que se tuvo que enfrentar Duffy, en su competición. La tormenta tropical que acompañó toda la carrera supuso un handicap mayor para la atleta, sobre todo en el tramo de ciclismo. La prueba estaba conformada por 1.500 metros a nado, 40 kilómetros en bicicleta y 10 de carrera. ¿Quién es Flora Duffy? “Pertenecía a un equipo de natación, amaba correr y tenía una bici, así que mi madre me apuntó y mis amigas hicieron lo mismo y me enganché al deporte”, explica cuando le preguntan por sus orígenes. Flora Duffy es una deportista, que compite en triatlón, nacida en Bermudas, en septiembre de 1987.

Ha participado en cuatro Juegos Olímpicos, haciendo historia en el último torneo de Tokio 2020. En el Campeonato Mundial de Triatlón, entre 2016 y 2021, ha ganado cuatro medallas. Asimismo, en 2015, alcanzó el bronce en los Juegos Panamericanos. El éxito es mayor al recordar la depresión que sufrió en 2006, teniendo que dejar el deporte temporalmente.

A ello, hay que sumar las numerosas lesiones que le han acompañado en su carrera como profesional. Sufrió fascitis plantar, el síndrome de la banda iliotibilial de la rodilla, anemia y una fractura en su pie izquierdo, por estrés. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro marcaron un antes y después en sus problemas físicos. "Y 2020 iba a ser mi año, me preparé como nunca y todo cambió, así que pensé que 2021 sería diferente porque había corrido de una forma más relajada. Los Juegos Olímpicos siempre fueron mi objetivo". La carrera de Flora Duffy Flora Duffy, saliendo sexta del agua, formó parte del grupo de favoritas en la bicicleta. Junto a ella, se hallaba la inglesa, Georgia Taylor-Brown, la estadounidense Katie Zaferes y la alemana, Laura Lindemann. Cuando bajaron de la bicicleta, Duffy mejoró el ritmo que sus tres compañeras. Finalmente, Duffy estuvo acompañada, en el podium, por la británica Georgia Taylor-Brown; y la estadounidense Katie Zaferes. La marca final de la triatleta fue de una hora, 55 minutos y 36 segundos: a un minuto y 14 segundos de Taylor-Brown. La prueba se disputó en el circuito del Parque Marino de Odaiba, en Tokio. La bermudeña sucedió a la estadounidense Gwen Jorgensen, el oro olímpico de Brasil. Nicola Spirig, la veterana suiza, única triatleta de la historia con cinco Juegos Olímpicos, finalizó sexta, a sus 39 años. Bermudas: el país más pequeño en conseguir una medalla de oro Bermudas es un archipiélago formado por 300 islotes de coral, ubicados en el ultramar británico. De estos islotes, solo 20 están habitados. Con sus 64.000 habitantes, Bermudas se convierte en el país más pequeño del mundo en conseguir una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Los habitantes de Bermudas sienten una gran satisfacción, por sus dos atletas participantes en los Juegos Olímpicos. Las redes sociales se llenaron de alegría y felicitaciones, por un orgullo, ya permanente, por su triatleta. Anteriormente, el país había ganado una medalla de bronce, con Clarence Hill, en boxeo, en Montreal '76.

