La necesidad de realizar limpiezas técnicas y desinfecciones, por Alesza

miércoles, 6 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

Hoy en día, para evitar la propagación del COVID-19 así como cualquier fuente de contaminación, los procesos de limpiezas técnicas y desinfecciones son sumamente necesarios. Estos resultan imprescindibles en cualquier lugar, ya sea en casa, la oficina, el local comercial u otras áreas donde prevalezcan las personas.

En Madrid, la empresa Alesza es reconocida por ofrecer servicios integrales de higienización sin ningún tipo de riesgo para las personas y mascotas y bajo todos los protocolos responsables con el medioambiente. Para ello, brindan una atención rápida, personalizada y cuentan con personal calificado para llevar a cabo cada una de las tareas de limpieza.

Alesza pone a disposición limpiezas técnicas y desinfección de cualquier área Son muchas las personas y empresas que dejan en manos de los profesionales de Alesza las limpiezas técnicas y desinfecciones, ya que ofrecen garantía en cada uno de los procedimientos que realizan.

Esta empresa dispone de servicios generales de higienización para compañías y particulares: limpieza en obras de construcción culminadas, limpieza industrial con hidrolimpiadoras para fachadas y con vaporizadores para azulejos y abrillantado de superficies, limpieza de cristales en alturas y exteriores con todas las medidas de prevención de riesgos laborales, eliminación de grafitis en cualquier tipo de superficie e innovadores sistemas anti – grafitis.

Todos estos servicios se adaptan a cualquier espacio, bien sea el hogar, una comunidad de vecinos, bares y restaurantes, locales comerciales, hoteles, colegios y universidades, centros de salud, centros de ocio, oficinas o centros de ocio.

En cuanto a calidad ambiental, ejecutan limpiezas técnicas de conductos de ventilación, campanas extractoras, control de legionela. Así como en servicios de sanidad ambiental realizan el control de plagas, aves o xilófagos, así como la desinfección por COVID-19.

Las empresas y particulares que contraten a Alesza pueden solicitar un personal fijo en el horario de su preferencia.

Desinfección contra el COVID-19 El servicio de Alesza para la desinfección contra el COVID-19 incluye todas las medidas necesarias para garantizar la debida protección sanitaria de las personas.

Antes de proceder con la desinfección, los profesionales realizan una exhaustiva inspección para determinar el método más indicado a realizar, tomando en cuenta el tipo y el estado de la instalación y la actividad que se realiza en la misma.

El procedimiento consiste en pulverización de interiores para eliminar cualquier tipo de microorganismos, además de la nebulización y termonebulización, respectivamente.

Algunas recomendaciones a la hora de realizar una desinfección contra el COVID-19 Los profesionales detallan que durante el proceso de desinfección no puede estar presente ninguna persona ajena al equipo de Alesza. Además, indican que es de suma importancia no dejar expuestos alimentos ni utensilios para evitar que se contaminen con los biocidas.

Por otro lado, recalcan que después de la esterilización de las áreas, estas no pueden ser habitadas hasta transcurrido el plazo de seguridad establecido por la ley.

Los interesados en efectuar limpiezas técnicas y desinfecciones con la empresa Alesza, pueden visitar su página web, solicitar un presupuesto online o contactarla a través de sus diferentes canales de comunicación.

