Dr. Bruno Jacobovski, el especialista en injerto capilar en Barcelona que ha logrado más de 500 intervenciones exitosas Emprendedores de Hoy

martes, 5 de octubre de 2021, 19:00 h (CET)

Someterse a un injerto capilar es una decisión muy importante en la vida de cualquier persona, puesto que para aquellos hombres y mujeres que padecen de alopecia grave, este es el único tratamiento efectivo que puede garantizar una cabellera sana, abundante y estéticamente agradable a la vista.

Por esta razón, en el momento de someterse a este tipo de procedimiento quirúrgico, muchas personas deciden confiar la intervención al doctor Bruno Jacobovski, especialista en injerto capilar en Barcelona. Durante toda su carrera, ha logrado más de 500 procedimientos exitosos gracias a su experiencia y formación en las técnicas más novedosas de injertos capilares en cuero cabelludo, barba, bigotes y cejas.

Dr. Bruno Jacobovski: eficacia garantizada en los casos más complejos Una de las razones por las que, al año, miles de personas acuden a Barcelona para una consulta con este especialista, es su alta tasa de éxito en la realización de injertos capilares. Para estos, el profesional emplea las técnicas FUE y FUSS, las cuales suponen un efectivo tratamiento para aquellas personas que tienen graves problemas de alopecia y caída del cabello y que requieren intervenciones con injertos en 3.000 folículos o incluso más.

Más de 500 procedimientos exitosos avalan la experticia de este profesional quien, empleando varios de los métodos más novedosos y vanguardistas de la medicina capilar, ha logrado posicionarse en la élite de los especialistas en injerto capilar, no solo en Barcelona, sino en todo el país e incluso en el continente europeo.

Tecnología puntera en injertos capilares Si bien es cierto que en el mercado hay numerosos tipos de métodos y técnicas para realizar este tipo de tratamientos estéticos, muy pocas pueden alcanzar el nivel de eficacia de las técnicas de Extracción de Unidad Folicular y Cirugía de Tira Folicular (FUE y FUSS respectivamente, por sus siglas en inglés).

A pesar de que dichas metodologías son mayormente utilizadas en varones con severos problemas de alopecia y calvicie, estas técnicas también son empleadas a menudo para tratar barbas, bigotes y cejas muy poco pobladas.

Si bien es posible obtener un diagnóstico gratuito en línea a través de la página web del Dr. Jacobovski, lo ideal es acudir a una consulta presencial y así poder determinar cuál es el tipo de procedimiento que se adapta mejor a las necesidades y características de cada paciente. No obstante, es importante tener en cuenta que, si bien el FUE es mucho menos invasivo que el FUSS, ambas técnicas resultan altamente efectivas y brindarán a cualquier persona una cabellera abundante y sana.

El Dr. Bruno Jacobovski es uno de los profesionales más experimentados en España en el uso de las técnicas FUE y FUSS para injertos capilares. Sus más de 500 casos exitosos son garantía de eficacia y tranquilidad para todos aquellos pacientes que deseen sentirse más a gusto consigo mismos al tener cuero cabelludo o pelo en barba, bigote o cejas.

