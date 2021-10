Cómo influyen los signos ascendentes con los signos del zodíaco, según tumundoespiritual.com Comunicae

martes, 5 de octubre de 2021, 12:46 h (CET) Los humanos son complicados y, por mucho que se simplifiquen los horóscopos, la astrología también puede ser bastante complicada. Para empezar, todo el mundo conoce su signo solar; si alguien nació entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre, por ejemplo, es Virgo Pero un vistazo a la carta natal de un individuo en realidad revela los 12 signos del zodíaco. Es algo así como una secuencia de ADN (aunque por supuesto, es mucho menos científica). Básicamente estos signos definen la personalidad

Así como una cierta combinación de material genético determina si el cabello es rubio o castaño, un signo de Aries en un área particular de una carta astrológica puede revelar algo único sobre una persona e incluso con qué otros signos del zodíaco se es más compatible. Esa es exactamente la razón por la que un astrólogo experimentado siempre pregunta por el signo ascendente.

¿Qué es un signo ascendente?

Mientras que el signo solar de una persona está determinado por su fecha de nacimiento, el signo ascendente está determinado por el momento preciso en que alguien nació. Debido a que hay 24 horas en un día y 12 signos del zodíaco, cada dos horas está regido por un signo ascendente (o ascendente) diferente. Entonces, dependiendo del momento de nacimiento, así como de la ubicación, Virgo en la introducción podría tener un Escorpio ascendente, un Tauro ascendente o cualquier otro signo ascendente en su carta.

Aprender cuál es el signo ascendente puede ayudar a aclarar exactamente qué tipo de Virgo son.

¿Cómo encuentro un signo ascendente y qué significa?

Un certificado de nacimiento detallado serviría para saber a que hora nació cualquier persona. Se puede conectar esa información a una calculadora en línea que ayuda a conectar la fecha con el signo, o se puede consultar a un profesional que sea experto en astrología.

Si el signo solar se encuentra en el núcleo, el signo ascendente representa cómo se ven las cosas y cómo se ven otras personas. En otras palabras, es cómo se transmite el “verdadero yo”. Por ejemplo, el signo ascendente puede determinar si una persona es Virgo fuerte y seguro o un Virgo tranquilo y tímido. Conocer el signo ascendente es útil cuando se intenta descubrir cómo manejar mejor la vida

¿Qué es el signo descendente?

El signo descendente es el contrario que el ascendente y se relaciona con la séptima casa del signo astral. Este signo es todo lo opuesto al signo ascendente. Es todo lo que una persona nunca quiere ser, son los traumas, las manías extrañas, la envidia, etc. Es en definitiva el lado oscuro del alma. Cuando dos personas opuestas se atraen de manera extrema, suele ser porque tienen los signos contrarios. “Los polos opuestos se atraen”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.