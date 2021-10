La empresa española Primux instalará Windows 11 en sus equipos informáticos de manera gratuita Comunicae

lunes, 4 de octubre de 2021, 17:20 h (CET) La compañía española Primux, gracias al acuerdo de colaboración que mantiene con Microsoft desde 2015, será uno de los primeros fabricantes mundiales en contar con el nuevo SO Windows 11 en sus ordenadores y dispositivos El 5 de octubre Microsoft pondrá en circulación su nuevo y esperado sistema operativo Windows 11, que llegará bajo el formato de actualización gratuita para los ordenadores y equipos que tengan instalado Windows 10 original. Del mismo modo se espera que vaya ya preinstalado en los nuevos modelos de aquellos fabricantes que mantienen acuerdos con la compañía estadounidense.

Las novedades del SO del gigante americano de software ya han sido adelantadas básicamente durante los últimos meses y, aunque algunas de ellas no podrán disfrutarse en algunos mercados o dispositivos hasta 2022, el mundo espera con deleite la ‘nueva era’.

El fabricante español Primux, líder en el sector de fabricación de dispositivos informáticos con sistema operativo Windows en España, mantiene acuerdos de colaboración con Microsoft desde 2015, lo que le permitirá ser uno de los primeros en instalarlo en sus equipos para la venta. Asimismo, al equipar sus dispositivos hasta la fecha con Windows 10, los propietarios de estos podrán actualizarse de manera gratuita.

La actualización a Windows 11 “no será un problema para toda la gama actual y futura de Primux, pues nuestros ordenadores cumplen con todos los requisitos conocidos hasta la fecha para ello”, asegura el CEO de Primux, Daniel Rodríguez.

Primux es líder en el mercado español de fabricación de dispositivos informáticos con sistema operativo Windows desde el pasado año 2015. La compañía cuenta con una amplia oferta de ordenadores de sobremesa, portátiles, Gaming y Mini Pcs así como un surtido catálogo de accesorios y periféricos.

Primux está presente en las principales cadenas comerciales y centros de venta online, como Amazon, El Corte Inglés, Carrefour, Media Markt, PC Componentes, Worten y otras tiendas especializadas en informática.

