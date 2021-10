¿Rústico o clásico? Los diferentes estilos de puertas de Losma Studio Emprendedores de Hoy

Seleccionar qué tipo de puerta de madera, rústica o clásica, le va mejor a un hogar es un tema que se puede solucionar visitando el catálogo de Losma Studio. Muestra una gran variedad de puertas de ambos estilos y que se presentan como lo más atractivo en la decoración del hogar.

Las puertas de madera no pierden vigencia y se adaptan a cualquier tipo de decoración y ambiente, agregando elegancia, estilo y personalidad al inmueble.

Para elegir el tipo de puerta adecuado hay que considerar la estética y seguridad que aporta La puerta exterior es de gran importancia en la construcción de la casa, pues este es el primer elemento que se ve al pararse frente a ella. Por eso, seleccionar la adecuada que, además de complementar el estilo de la edificación, ofrezca seguridad y calidad, son los aspectos a considerar antes de tomar la decisión.

En Losma Studio se caracterizan por tener la más amplia variedad de puertas clásicas y rústicas, tanto para exterior como para interior; estas le aseguran al cliente contar con un producto que le aportará vitalidad, calidez y confort en sus ambientes.

Las puertas de madera son un material versátil, útil y muy estético, capaz de adaptarse al estilo de cualquier vivienda. Las puertas de Losma Studio son elaboradas en madera de excelente calidad de la que se lleva un control exhaustivo en todo el proceso desde la extracción de la madera y su curación hasta llegar al taller. Para su fabricación, se utilizan materiales como el pino, fresno, roble y melis, los cuales ofrecen durabilidad.

La madera es un excelente aislante térmico En Losma Studio las puertas rústicas son pintadas al agua con productos ecológicos, haciéndolas más resistentes a los cambios de temperatura y humedad.

Si la pieza está pensada para colocarse en el interior, ofrecerá la ventaja de que no se encontrarán con la instalación de otro tipo de puerta. La madera funciona como un excelente aislante térmico generando un significativo ahorro de energía, además también regula la contaminación sónica.

Antes de ser colocada en la parte externa se le realiza un tratamiento para resistir a los diferentes agentes que pudieran afectarla. Igualmente, tiene un sistema doble de protección con bisagras antipalanca y tres puntos de seguridad.

Contactar con un experto en Losma Studio antes de comprar una puerta permite conocer cuál es la puerta que se ajusta a la necesidad de cada cliente, ya que cada madera tiene unas características diferentes.

