​Siete consejos para inversores Tips de inversión ante el auge del uso de plataformas de trading online Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 1 de octubre de 2021, 09:05 h (CET) El número de inversores que se ha animado en el último año a hacer operaciones financieras a través de plataformas de trading se ha disparado. Uno de los rasgos en común que tienen estos ahorradores es que suelen ser inversores noveles, con pocos conocimientos financieros, que han visto la oportunidad de invertir en los mercados internacionales con una inversión muy baja.



Una de las plataformas más reconocidas y con más éxito en España es etoro, compañía que experimentó durante los primeros seis meses de 2020 un aumento del 401,7% a nivel global en cuanto a nuevos usuarios. Aupados por las etoro opiniones que destacan, sobre todo, la facilidad de la plataforma para operar y la gran cantidad de información que ofrece a los usuarios, la plataforma se ha convertido en una de las líderes del sector del trading online.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Si bien es cierto que las oportunidades de ganar dinero son altas debido al contexto actual, no es menos cierto que para conseguir altas rentabilidades hay que asumir ciertos riesgos. Por ello, ofrecemos una serie de consejos a tener en cuenta a la hora de invertir para que, siguiéndoles, aumentemos las opciones de sacar partido a nuestro dinero reduciendo el peligro de sufrir pérdidas en el apasionante mundo de las finanzas y la inversión. Vamos con ellos:

Tolerancia al riesgo. El inversor debe fijar bien sus objetivos financieros y conocer cuál es su tolerancia al riesgo para poder elegir inversiones con un nivel de riesgo, rentabilidad y plazo adecuados para su perfil. Por ello, el inversor debe ser lógico y paciente para encontrar el producto que mejor se ajuste. Nunca hay que invertir en productos que no entienda.

Analizar y tener en cuenta la información. El ahorrador debe saber que la responsabilidad final de la inversión es suya, por lo que hay que hacer cada operación teniendo en cuenta la información actualizada que ofrecen las plataformas de inversión.

¿Cuánto dinero puedo invertir? Es recomendable destinar a la inversión el excedente entre sus ingresos y sus gastos comunes.

¿Durante cuánto tiempo inviertes? Depende del tipo de producto de inversión. En el caso de los mercados de divisas, el corto plazo es el que mejor funciona y con el que más rentabilidad se puede sacar. Sin embargo, esto es para los más profesionales. Para el resto, es recomendable apostar por el largo plazo, ya que los mercados suben y bajan, pero a largo plazo suele haber más subidas que bajadas.

El valor de la diversificación. No hay que poner “todos los huevos en un mismo cesto”. Por ello, conviene mantener una mezcla de inversiones con distintos horizontes temporales para poder atender a distintas necesidades a medida que se presentan.

Tarifas y comisiones. Es conveniente comparar bien las tarifas y comisiones de cada plataforma. Este concepto incide mucho en la rentabilidad final de su inversión. Hay que evitar realizar un exceso de operaciones en un intento de ganar al mercado.

No guiarse por la emoción. Es vital huir de las modas y los gurús, así como la toma de decisiones emotivas. Además, las rentabilidades históricas no son ninguna garantía de rentabilidad futura. La disciplina y paciencia son rasgos importantes para el pequeño inversor, mientras que el miedo y la avaricia son sus enemigos. Hay que evitar “comprar caro” cuando los mercados viven momentos eufóricos y “vender barato” en los momentos de crisis.

Contexto de tipos de interés 0

Con estos consejos, los ahorradores tienen más herramientas a la hora de buscar rentabilidad a través de las inversiones. Y es que las políticas monetarias de los bancos centrales de 'tipos cero' están empujando a los ahorradores a convertirse en inversores, ya que no existen otras opciones para tratar de conseguir rentabilidades.

En cuanto a sectores en los que se espera una evolución optimista, los expertos creen que las actividades enmarcadas en las áreas de materias primas, industria o relacionadas con el mercado de la renovación residencial y construcción van tener varios meses de crecimiento estable.

También es positivo la situación de mercados como el americano. Los inversores ven ahora un mercado fuerte, tal y como se desprende del hecho de que la bolsa americana haya marcado 58 máximos históricos en lo que va de año. Además, Estados Unidos no ha tenido ninguna caída superior al 5%, lo que es tremendamente positivo.

En cuanto al tipo de inversión, la renta variable sigue siendo lo más aconsejado por los expertos. Siempre en función del riesgo del inversor, esta opción será la más adecuada para lograr beneficios hasta que se produzca una subida de los tipos de interés, que los analistas no esperan hasta 2023 en Estados Unidos y 2025 en Europa. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Siete consejos para inversores Tips de inversión ante el auge del uso de plataformas de trading online ​Más del 40% de las pymes considera que innovar en España es ahora más complicado que antes de la pandemia El 26% de las pymes encuestadas redujo su presupuesto de innovación en 2020 Dos de cada tres autónomos afirma no haberse recuperado de la pandemia, según ATA Un 26,4% de los encuestados dice que la subida de la luz es el mayor peligro para su negocio ​Las comunidades energéticas, una alternativa renovable ante el encarecimiento de luz Las peticiones para la instalación de placas solares ha aumentado casi un 400% en dos años El alquiler en Madrid arranca el otoño volviendo a su normalidad Se puede hablar de dos razones principales: la presencialidad laboral y la vuelta a las aulas