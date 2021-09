​Más del 40% de las pymes considera que innovar en España es ahora más complicado que antes de la pandemia El 26% de las pymes encuestadas redujo su presupuesto de innovación en 2020 Redacción

jueves, 30 de septiembre de 2021, 11:54 h (CET) El 29% de las empresas españolas han aplazado sus proyectos de innovación a consecuencia de la pandemia, según el último estudio sobre innovación de la consultora global Leyton. El 26% de las pymes encuestadas redujo su presupuesto de innovación en 2020.



Sorprende que, frente a otros países, el número de pymes en España con departamentos de innovación no llega al 20%, y que el 29% de las pymes destina únicamente entre un 1 y un 3% de su presupuesto a la innovación.

"Si ya antes de la pandemia, la innovación era una asignatura pendiente en España, la COVID-19ha tenido un fuerte impacto negativo, especialmente para las grandes empresas", afirma David Parra, el CEO de Leyton Iberia, consultora especializada en el rendimiento financiero de emprendedores y empresas dedicadas al I+D+i, medioambiente y economía sostenible. "Muchas empresas han puesto en suspenso sus proyectos, siendo cautelosos ante la situación actual provocada por la crisis sanitaria", señala. No solo la pandemia ha frenado la innovación. La falta de un ecosistema innovador reprime a las empresas en esta materia. Sólo el 8% de las empresas cree que en España hay un entorno innovador. Por todo ello, según el estudio de Leyton, para el 40% de las pymes innovar es más complicado que nunca. "Esto es debido, principalmente, a la regulación, pero también a la financiación y el acceso a las subvenciones", explica el CEO de Leyton Iberia. Según David Parra, "España cuenta con un gran potencial innovador, pero es muchas veces el desconocimiento de las ayudas o la complejidad la que hace que no pueda avanzar".

