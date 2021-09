Motivos para proteger los datos Comunicae

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 16:59 h (CET) Cuando lo cotidiano es usar internet se puede olvidar que acechan peligros y bajar la guardia. Es importante abrirse al mundo, interactuar con nuevos nichos de mercado, conocer gentes y formas de pensar y trabajar que enriquezcan gracias a la red mundial pero, mucho más importante, es hacerlo con seguridad. Ponerse en manos de Huella, Consultora de Protección de Datos es una apuesta segura porque son una empresa especializada en salvaguardarnos de los ataques informáticos Huella, Consultora de Protección de Datos es algo más que una empresa ideada para proporcionarle las recomendaciones para preservar su seguridad en la red mundial. Desde aquí se trabaja para que las personas que elijan y se sientan acompañadas en todo momento y que además dispongan de la información suficiente para evitar sufrir ataques cibernéticos, que pongan en riesgo los datos personales que trata.

¿Es posible sentirse seguro en internet?

Es muy habitual que cuando las personas desean proteger su patrimonio y sentirse a salvo contraten un plan de seguridad y, por esto, acaban colocando puertas blindadas, cristaleras con altos niveles de seguridad y servicios de vigilancia con alarmas anti robos -entre otras cosas-, para los locales comerciales y sin apenas dudas se gestiona la seguridad del establecimiento porque ésta se ve como una inversión imprescindible. Sin embargo, la percepción del ser humano no cuenta con una historia suficiente como para blindar con seguridad la red de internet de sus empresas. Es por ello, que las empresas, autónomos y profesionales dejan de lado el presupuesto a invertir en la "Protección de Datos", "Privacidad" y "Ciberdefensa" ósea, en la Seguridad de la Información.

¿Por qué las personas perciben que no hay que proteger el patrimonio digital?.

Toda la información se recopila y acumulando en los móviles, ordenadores, las nubes, en el ciberespacio... puede sufrir un ataque de los ladrones de datos. Esta es la nueva delincuencia que ha surgido y crecido en torno al mundo digital. Si esto no le había preocupado hasta ahora es bueno que lo piense y que invierta en proteger sus datos y la de los usuarios que custodia. En un proceso sencillo y eficaz.

En estos tiempos donde internet ofrece otras formas de relacionarlos, trabajar y de vivir cada día de manera fácil con amigos, familiares, clientes y también con desconocidos. Las tecnologías facilitan la vida, abren nuevos mercados pero también se corren riesgos. La conexión a la red mundial y en un instante de todos los datos del negocio están al alcance de cualquiera. Entre tantos destinatarios siempre habrán receptores con el simple deseo de conocer y negociar con la empresa pero también existirán otros interesados en robarnos la información mediante un ataque informático. Es por esto que Huella, Consultora de Protección de Datos, empresa especializada en Ciberseguridad le ayuda a mantenerse a salvo en el mundo virtual de los ataques cibernéticos y, además, le ofrece formación adecuada para que comprenda estas nuevas maneras de pensar, vivir y trabajar.

¿Cómo protege Huella, Consultora de Protección de datos?

Cuando decide proteger su página web, no solamente está invirtiendo en preservar la privacidad de su empresa, sino que también está salvaguardando los datos personales de sus clientes.

Esto es un valor añadido para que sus usuarios se sientan seguros y agradecidos puesto que la información que ellos le hayan dado no se verá vulnerada. De esta manera podrá ofrecerles un lugar virtual donde el respeto a los derechos en materia de ciberseguridad será una forma más de conseguir prestigio y reputación entre las empresas del sector. Y todo esto lo conseguirá con el asesoramiento y puesta en marcha, por parte deHuella,Consultora de Protección de Datos, de un adecuado plan de seguridad, según los protocolos oficiales de comunicaciones y la legislación vigente.

Confiando en Huella, Consultora de Protección de Datos, empresa líder en el mercado de la Ciberseguridad, obtendrá un trato personalizado para que proteja lo que más le importa: sus datos y los datos de sus usuarios. Si se atreve con un diagnóstico de protección de datos, realícelo totalmente gratis. Tan solo tiene que contactarnos y Huella, consultora de Protección de Datos, evaluará los riesgos que pueda estar corriendo, a la vez, que se le propondrá las medidas que se vean necesarias a fin de paliar los posibles peligros en materia de ciberseguridad.

Proteja su empresa y su reputación protegiendo los datos de sus usuarios. Huella, Consultora de Protección de Datos le llevará de la mano para hacerle más fácil el camino hacia la Ciberseguridad.

