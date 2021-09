La UPC School i el clúster Indoor Air Quality crean un nuevo posgrado en calidad del aire en interiores Comunicae

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 15:39 h (CET) Nace el posgrado en Tecnologías y Sistemas de Mejora de la Calidad del Aire en Interiores, una nueva apuesta formativa para ofrecer soluciones efectivas a la problemática de la calidad del aire en espacios interiores desde todas sus vertientes. Comenzará el 17 de noviembre y se ofrece en doble modalidad: semipresencial y en línea. Destaca la participación como docente de José Luis Jiménez, figura científica de referencia internacional en el estudio de la transmisión vía aerosoles del virus de la Covid-19 El posgrado tiene el honor de contar con el profesor José Luis Jiménez, doctor en Ingeniería por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y profesor en Química y Ciencias Ambientales en la Universidad de Colorado (EE. UU.). Durante el 2020, Jiménez se convirtió en una figura científica clave para entender el comportamiento del virus SARS–CoV-2 y su transmisión aérea vía aerosoles. Él, junto con otros 50 científicos internacionales, demostraron que el coronavirus se transmite principalmente por el aire, y no por superficie, como se pensaba en una primera fase. Jiménez es miembro honorario de la Asociación Americana de Investigación en Aerosoles y de la Unión Americana de Geofísica.

El cuadro docente del posgrado se completa con expertos de primer nivel, desde ingenieros y técnicos de las empresas que integran el Clúster IAQ hasta reconocidos científicos e investigadores de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y de la Universidad de Barcelona (UB), especializados en el estudio de los contaminantes del aire, tanto físicos, químicos como biológicos. También participan reconocidos médicos que explican las patologías de transmisión aérea y su impacto en salud.

La pandemia de la Covid–19, ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con edificios e infraestructuras saludables y seguros desde el punto de vista de la calidad del aire. Y es que en entornos urbanos, las personas pasan más del 80% del tiempo en el interior de edificios. Por este motivo, garantizar la calidad del aire interior (indoor air quality) es un aspecto esencial para el bienestar de la población.

Para dar respuesta a esta emergente necesidad, el posgrado se ha diseñado especialmente para analizar, diseñar e implementar las tecnologías y sistemas necesarios para garantizar una calidad de aire óptima en un equipamiento interior. La formación ofrece conocimientos para analizar los parámetros de calidad identificando las fuentes, ya sea la contaminación exterior, las emisiones de materiales de construcción o la incorrecta ventilación, entre otros. También capacita para identificar los contaminantes químicos y biológicos del aire interior y valorar qué efectos pueden llegar a producir sobre la salud de las personas. Además, estudia cómo configurar un sistema de monitorización, para hacer un control preventivo y predictivo que permita anticiparse a posibles variaciones. Finalmente, los participantes serán capaces de diseñar los sistemas más adecuados para la mejora del indoor air quality y planificar su implementación en el edificio, sea desde cero o mejorando infraestructuras existentes.

El miércoles 6 de octubre, a las 18:30 h, se realizará una sesión informativa en línea del posgrado en la cual la dirección académica resolverá dudas en torno a todos los detalles del programa: metodología, plan de estudios, salidas profesionales, horarios, etc.

