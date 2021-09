Injermur: los famosos que se han sometido a un injerto capilar Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 09:00 h (CET)

Según los últimos estudios sobre calvicie en España, casi la mitad de la población masculina sufre este problema, también conocido como alopecia. Esta condición interfiere en la autopercepción de las personas, por eso, para solventarlo han sido creadas múltiples técnicas de injertos y trasplantes capilares en centros profesionales como Injermur, ubicado en Murcia.

Ya son muchas celebridades las que se han animado a probar este tratamiento, obteniendo resultados asombrosos. Conocer a los famosos que se han realizado un injerto capilar puede ser el punto clave para tomar la decisión de someterse al procedimiento.

El injerto de cabello también ha llegado al mundo de las celebridades Nadie tiene mayor exposición social que las celebridades. Por esta razón, mantener su imagen y físico se vuelve una necesidad. Entre los tratamientos más usados por famosos están aquellos orientados a disminuir o eliminar la calvicie. Cabe destacar que no solo se trata de un problema superficial, ya que afecta a la calidad de vida de las personas.

Algunos de los actores que han decidido someterse a este procedimiento son Kevin Costner, John Travolta, Antonio Banderas, Nicolas Cage, George Clooney, Jaime Foxx, Mel Gibson y Tom Hanks. Asimismo, también hay una larga lista de deportistas que han llevado a cabo este tratamiento, como Iker Casillas, Rafael Nadal, Diego Simeone, Wayne Rooney, David Beckham y Lebron James.

Pese a que estas celebridades se han operado en diversas clínicas capilares alrededor del mundo, todos demuestran resultados óptimos, siendo fundamental recurrir a un personal certificado. En este caso, Injermur es uno de los centros más destacados de España.

Injermur: “tecnología, talento y arte en el cabello” Con más de 20 años de experiencia en el tratamiento del cabello, Injermur es una clínica de referencia en el injerto capilar. Esta cuenta con seis prestigiosos y reconocidos cirujanos miembros de las corporaciones internacionales más ilustres, como la ISHRS, ESHRS, FUE EUROPE o SERECAP.

El centro aplica las técnicas más avanzadas en tecnología como el tratamiento FUSS y FUE. Además, ofrece un plan completo de cirugía sin límite de unidades o folículos injertados. Dentro de este paquete garantiza los siguientes objetivos: un diagnóstico preciso y personalizado, una evaluación de resultados realista, el seguimiento activo postoperatorio, un diseño realista y un equipo con alta ética profesional.

Otra ventaja de acudir a este centro es su facilidad de pago. Esta indica un precio fijo con una financiación de 12 meses sin intereses. Asimismo, el tratamiento no deja cicatriz y tiene una recuperación rápida.

Los resultados de las celebridades solo se obtienen al acudir a profesionales. Por esto, Injermur resulta una excelente opción para las personas que residen en Murcia. También cuenta con un plan especial para extranjeros que incluye una noche en un hotel.

