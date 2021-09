Impacto y contexto de las criptomonedas en la economía Estos activos introdujeron un nuevo orden que presenta más aspectos positivos que negativos Redacción

miércoles, 29 de septiembre de 2021, 09:29 h (CET) Las criptomonedas surgieron como un mundo financiero aislado. Pero, en poco tiempo pasaron a formar parte de la economía mundial. Dejaron de ser una simple curiosidad digital para convertirse en la alternativa monetaria más fiable. En una descripción general de la criptomoneda, ahondaremos en los cambios y aportes que han suministrado estos activos en la dinámica del mercado actual.

¿Cómo impactan las criptomonedas en la economía actual?

El ámbito que ha recibido el mayor impacto de las criptomonedas es el de las inversiones. Los pequeños y grandes inversores están depositando su confianza en estos activos para generar ingresos pasivos. Entre estos casos, Elon Musk compró 1.500 millones de dólares en Bitcoin mediante Tesla a principios del 2021 para ganar rentabilidades del efectivo que no se usaba en su empresa. Esto disparó el precio del activo e incrementó la demanda.

Novedades como estas provocan que los inversionistas prefieran depositar su capital en monedas digitales. Además, se ha demostrado un crecimiento exponencial del sector tecnológico en criptomonedas. Esto gracias a que se ha invertido en nuevos proyectos impulsados por corporaciones importantes.

Una de las consecuencias directas de las criptomonedas es que funcionan como un respaldo para poblaciones con economías golpeadas. Permite independencia financiera ante las crisis de los países. Por esta razón, han desestabilizado los pilares de la economía actual.

Cuando Reino Unido se separó de la Unión Europea, las personas optaron por salvaguardar su capital en monedas digitales para protegerse del cambio. En vista de su aceptación, muchos bancos están trabajando en emitir sus propias criptomonedas o generar productos que permitan su movilización. Aportes positivos de las criptomonedas Las criptodivisas generaron cambios positivos en la economía porque se presentaron como una opción distinta. Pero, su valor no pesa solo en la distinción, sino porque posee un sistema que liberaliza el intercambio de dinero y sus posibilidades.

Las criptomonedas hicieron posible la creación de un comercio que no se encontraba sujeto a decisiones políticas. Esta vuelta de tuerca infundió confianza a los individuos que formaban parte del orden económico de siempre. Una moneda que se rige por las leyes del mercado tradicional: la demanda y la oferta, era lo que necesitaba la economía para autorregularse. A partir de allí, se hizo notorio el conjunto de ventajas del intercambio de criptomonedas: ● Las comisiones son mínimas en comparación otras monedas. ● La tecnología blockchain es las más segura contra el fraude. ● Ofrecen absoluta privacidad de datos personales. ● Se pueden emplear desde cualquier ubicación. ● Los pagos se realizan de forma instantánea.

● Las transacciones son de persona a persona.

También es clave dedicar un espacio a las plataformas de intercambio puesto que disponen de todas las herramientas para gestionar los activos digitales. Una de ellas es Changelly.com, a través de la cual se puede comprar, almacenar e invertir en más 150 tipos de criptomonedas. Problemas de las criptomonedas en la actualidad Uno de los problemas de las criptomonedas es la volatilidad. Así lo afirma Lucy Cameron, encargada del grupo australiano I+D+i Data 61. La fluctuación de precio en este mercado suele estar caracterizada por cambios de tendencia abruptos, en este sentido supone un alto riesgo de inversión.

Según Cameron, tampoco hay que olvidar los posibles peligros de comprar criptomonedas y tener el dinero almacenado en una billetera virtual. Se han registrado múltiples casos de piratería cibernética que consiste en robar desde las cuentas de los usuarios para transferir los fondos a cuentas externas.

Es primordial tomar en consideración que una vez realizada la transacción desde una billetera es imposible revertir la operación. El sistema de blockchain están creado de esta manera y no existe ninguna entidad gubernamental o bancaria que se haga responsable por dichos actos ilícitos.

