¿Qué mantenimiento debe tener un césped artificial en otoño? Por CÉSPED ARTIFICIAL

El césped artificial suele ser una solución ideal, ya que permanece verde y limpio todo el año sin apenas mantenimiento. Una vez instalado, no requiere riego ni siega, sólo unos barridos ocasionales y una limpieza a alta presión para un aspecto perfecto Cuando se desea integrar césped artificial a la decoración del hogar es necesario saber que este tipo de superficies está equipado con varios accesorios según el uso y el modelo que se elija. Hay que tener en cuenta que realizar un mantenimiento periódico permitirá que el césped resista aún más tiempo, al clima, y a la vida en el exterior.

Accesorios de mantenimiento para el césped artificial

Según los expertos en mantenimiento de césped artificial, se necesitan algunas herramientas adaptadas a las características del césped, así como algunos productos que aseguren la higiene y durabilidad del césped. Las herramientas suelen ser:

Escoba de construcción: Una escoba con cerdas largas y duras, generalmente de nylon. Endereza las cerdas cuando se utiliza en contra la fibra, suelta el polvo y los distintos residuos. La escoba de cepillo puede ser adecuada, pero las cerdas más apretadas son menos eficaces para este fin.

La escoba de césped: Muy eficaz para rastrillar las hojas muertas. Sin embargo, hay que tener cuidado de no utilizar un modelo con dientes de metal, que podría dañar no sólo las cerdas sino también la capa de soporte.

Soplador: Elimina el polvo, las hojas y otros tipos de suciedad. Se puede utilizar después de la escoba para completar la limpieza.

Limpiadora de alta presión: Es suficiente por sí sola, la presión del agua permite alisar las fibras, levantar la suciedad y eliminarla. Sin embargo, hay que tener cuidado de no superar una presión de 120 bares y utilizar un chorro ancho. Es importante no utilizar este tipo de limpiador para un césped cuya capa inferior esté formada por arena.

Aspiradores: Son adecuados para el césped artificial en suelos duros, como terrazas o balcones. Sin embargo, no se debe utilizar para el césped artificial con una capa de relleno de arena. Algunos productos que se suelen utilizar para el mantenimiento del césped artificial

Tratamiento anti musgo: Se trata generalmente de un tratamiento preventivo y se presenta en forma de spray.

Desinfectantes: Son fáciles de usar, basta con diluirlos en agua y rociarlos. Se puede aplicar tantas veces como sea necesario.

Son fáciles de usar, basta con diluirlos en agua y rociarlos. Se puede aplicar tantas veces como sea necesario. Herbicidas: En ocasiones se utiliza un herbicida biodegradable para evitar el desarrollo de malas hierbas. Nota importante: No utilizar productos a base de ácido para el mantenimiento del césped artificial (blanqueador, hipoclorito de sodio), ni productos corrosivos (cloruro de calcio, nitrato de amonio, sal, etc.).

Como mantener, higienizar y limpiar césped artificial

Mantenimiento según el uso

Sea cual sea el uso que se le dé al césped artificial, es importante mantenerlo limpio en todo momento, sobre todo para retirar las hojas muertas, las ramas y otros residuos. Estos materiales orgánicos son la principal causa del crecimiento del musgo en el césped. Para limitar los riesgos, conviene aplicar un tratamiento anti-musgo una vez en primavera y otra en otoño, así como un herbicida si es necesario.

El césped artificial instalado en zonas poco transitadas se verá poco afectado. Por lo tanto, una limpieza completa al año será suficiente para mantenerlo limpio, lo que no le impedirá cepillarlo si es necesario.

Por otro lado, si el césped artificial se utiliza mucho, se tendrá que cepillar con una escoba regularmente para enderezar las hebras y mantener una bonita uniformidad, así como la aspiradora si está instalado en una terraza, por ejemplo.

Mantenimiento según el tipo de césped artificial

Un césped tiene tendencia a asentarse gradualmente, a medida que se mueve, se juega o se colocan muebles de jardín sobre él. Por lo tanto, en las zonas pequeñas como las terrazas y balcones en particular, y en los lugares de tráfico intenso, es aconsejable elegir un césped con hebras cortas que resistirá mejor la compactación.

Pero sea cual sea el modelo que se elija, siempre que sea de buena calidad, sólo se tendrá que barrer con una escoba dura para enderezar las hebras y disfrutar de un césped tan limpio como el primer día. Solo será necesario realizarlo con frecuencia en el caso de un césped con hebras largas.

Hay que tener en cuenta que el césped artificial con relleno de arena requiere más mantenimiento que los modelos más nuevos de césped. Esto se debe a que la arena de la capa de relleno tiende a asentarse en algunos lugares, se desplaza formando agujeros y protuberancias, y a veces sale por los agujeros de drenaje.

Por lo tanto, es necesario el cepillado al menos una vez al mes (durante los meses de verano). Esto mantendrá la arena uniformemente distribuida, y también evitará que se compacte, lo que la haría menos permeable.

Mantenimiento en casos especiales

El mantenimiento del césped artificial en el jardín o en una terraza suele implicar la reparación de pequeños accidentes domésticos, por ejemplo, un vaso derramado, restos de comida que caen, etc.

El césped artificial resiste las necesidades de las mascotas, si se trata de orina, aclare con agua y luego rocíe con un desinfectante específico. Si se trata de heces, deja que se sequen antes de limpiarlas de la misma manera.

Si a alguien se le cae un chicle en el césped, se puede quitar fácilmente frotando con un cubito de hielo. El frío endurecerá inmediatamente el chicle y se podrá retirar fácilmente.

Varias manchas pueden eliminarse frotando con un poco de agua jabonosa y aclarando bien.

A veces, las malas hierbas pueden penetrar en el césped artificial. Se recomienda el uso de un herbicida biológico, ya que no se podrán arrancar las raíces y el desarrollo dañará los agujeros de drenaje y, por tanto, el césped.

Las heladas y la nieve no son un problema para el césped artificial, excepto si las fibras se congelan, en cuyo caso caminar sobre el césped podría romper las hebras. Lo más fácil es dejar que se derrita de forma natural, la nieve derretida se escurrirá por los agujeros de drenaje. Pero si se desea limpiar la zona, se tienen que tomar algunas precauciones para no dañar el césped. Utilizar una pala de goma o plástico para retirar la nieve, y trabajar por capas para no raspar la superficie de las hebras.

Conclusión

El césped artificial es realmente una solución a tener en cuenta en muchos casos porque es muy práctico, el mantenimiento es casi inexistente y resulta extremadamente sencillo si se cuenta con los accesorios adecuados, incluso se puede reparar fácilmente si se daña en ciertos lugares.