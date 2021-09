Tendencia 'High-Masking' junto a la marca coreana Boutijour

El uso de mascarillas que aporten beneficios reafirmantes, calmantes, hidratantes e iluminadores instantáneos, se impone cuando se trata de lucir una piel perfecta ante un evento El festival de cine de Venecia ha dejado grandes imágenes de celebridades paseando por la ciudad de las góndolas, y devolviendo a la ciudad el glamour aparcado durante la pandemia con looks al más puro estilo Hollywood. Una de las parejas más esperadas sobre la alfombra roja han sido precisamente Ben Affleck y Jennifer López, siendo una de las más aclamadas de todo el festival. Una oportunidad que la diva ha aprovechado para compartir las rutinas beauty que le permiten presumir de una piel perfecta, joven, reafirmada y luminosa, digna de una auténtica celeb.



Como no podía ser de otra manera, Jennifer está a la última en tendencias de belleza y no dudó en mostrar su apuesta por la tendencia 'High-Masking' haciendo uso mascarillas de velo que ofrecen al instante grandes beneficios reafirmantes, calmantes, hidratantes e iluminadores para potenciar el efecto buena cara y hacer que el look de maquillaje se muestre perfecto y dure en el tiempo. Marcas comola coreana Boutijour apuestan por este tipo de mascarillas para desafiar la edad, centrándose en resolver las preocupaciones más comunes: arrugas, manchas, piel flácida y piel fatigada, gracias a sus cócteles basados en activos botánicos que en menos de 15 minutos logran cambiar por completo el estado y aspecto de la piel.

Reafirma

X-Lifting Mask está fabricada a base de tela de algodón entretejida, además de contar con un hidrogel hidratante enriquecido con extractos botánicos. “Ofrece la mejor experiencia de lifting dirigida a las mejillas, la línea de la sonrisa, la línea V y el mentón, ayudando a tratar y redefinir el óvalo facial. En su diseño destacan el extracto de flor de loto, para neutralizar los radicales libres evitando así la oxidación; Volufiline TM (Su tecnología lifting), un ingrediente patentado de origen natural, compuesto por una mezcla de extractos de anemarrhena y poliisobuteno hidrogenado y colágeno marino para una mayor firmeza del tejido” comenta Bella Hurtado, directora técnica de la firma.



Esta mascarilla proporciona una completa e innovadora experiencia puesto que es cómoda de usar, refrescante y los beneficios se notan al instante gracias a la tela de algodón y el hidrogel hidratante enriquecido con extractos botánicos, que aseguran una gran experiencia con efecto lifting.

X-Lifting Mask de Boutijour

Precio: 62€ mumona.com

Revitaliza

Snow Lotus Lifting Mask ilumina la piel apagada y cansada. En 15 minutos, la suave mascarilla revitaliza la tez con el maravilloso poder del loto de la nieve. Una mascarilla que trabaja para aportar volumen y reafirmar la flacidez, alisar las arrugas, mejorar la elasticidad e incrementar la resistencia de la piel a través de un cóctel perfecto de ingredientes para lograr que la piel se potencie e ilumine, garantizando el efecto WoW tan deseado ante un evento importante.



La microfibra de esta mascarilla tiene una textura suave que minimiza la irritación en la piel, adhiriéndose sobre el rostro entregando uniformemente su rica fórmula de ingredientes naturales. “Contiene entre sus ingredientes claves el loto de nieve un gran antioxidante, famoso por su abundancia de flavonoides y polifenoles ayudando a mantener una piel saludable; el extracto de flor de camelia con ricas cantidades de catequinas y vitamina C; y niacinamida, un probado ingrediente iluminador, que trabaja para reducir tanto la pigmentación, como cicatrices, melasma y marcas posteriores al acné”, explica Bella Hurtado.

Snow Lotus Lifting Mask de Boutijour

Precio: 50€ purenichelab.com

Calma

Esta mascarilla coreana de Boutijour ofrece importantes beneficios restauradores para la piel. Calma y alivia los efectos estresantes del medio ambiente con agua de loto: excelente agente purificador. La mascarilla ayuda a relajar y humectar la piel irritada, manteniéndola hidratada durante horas. “Además, está formulada con extractos de centella asiática, té verde y betaglucano, esta mascarilla suave como la seda de microfibra ultrafina ofrece una terapia calmante e hidratante perfecta para pieles sensibles, pieles cansadas y deshidratadas, a la vez que estimula la firmeza de los tejidos, reduce la pigmentación e ilumina” apunta la experta.

Lotus Water Calming Mask de Boutijour

Precio: 44€ esthermorenostudio.com

Hidrata

La aclamada mascarilla de Medik8, Ultimate Recovery Bio-Cellulose Mask, aporta los máximos beneficios humectantes a la piel. Proporciona una hidratación prolongada y ayuda a calmar la piel seca e irritada aprovechando el poder de nutrición y desintoxicación de los minerales naturales. La mascarilla se enfría instantáneamente después de la aplicación, envolviendo la piel en una hidratación continua mientras que la calma y refresca al mismo tiempo.



“Este tipo de mascarillas de bio-celulosa se fabrican a partir de millones de fibras naturales diminutas fuertemente tejidas entre sí, formando una fina lámina resistente a desgarros. La bio-celulosa es capaz de mantener muchas veces su propio peso en líquido”, comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. Entre sus ingredientes clave destacan el zinc, el ácido hialurónico y el extracto de algas rockweed.

Ultimate Recovery Bio-Cellulose Mask de Medik8

Precio: 72€ medik8.es