Las claves para la transformación digital del sector inmobiliario

miércoles, 22 de septiembre de 2021, 18:07 h (CET) El futuro del sector inmobiliario y el impacto de la tecnología. PropTech Conference, el encuentro profesional de referencia sobre lo último en el entorno tecnológico para el sector inmobiliario, se celebrará el 29 de Septiembre en un formato 100% digital con ponencias, debates y casos de éxito El mercado inmobiliario está viviendo un momento de transformación. Los avances tecnológicos de los últimos años han mejorado la oferta de los servicios que ofrecen las empresas del sector y, tras la pandemia por la Covid-19, surgen nuevas oportunidades.

Muchas empresas del sector inmobiliario ya utilizan la tecnología para obtener una ventaja competitiva sobre otras empresas del mercado. Las tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial, el aprendizaje automático, el blockchain, chatbots, entre otros, están teniendo un fuerte impacto en la forma actual de gestionar los negocios. Esto ha aumentado la eficiencia de diferentes tipos de negocios.

Las tecnologías creadas para el sector inmobiliario, o que lo afectan, son denominadas “PropTech”. La digitalización en el sector inmobiliario todavía debe seguir progresando. El futuro se engloba en un marco de colaboración entre el modelo tradicional y las nuevas oportunidades para responder a la demanda de cambio que exige el mercado.

El próximo Miércoles 29 de Septiembre, líderes empresariales y relevantes compañías inmobiliarias, darán a conocer las últimas tendencias, las tecnologías, herramientas y soluciones para promover los procesos de transformación digital del sector, generando ventajas competitivas para las organizaciones. Presentarán en el evento online “TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR INMOBILIARIO” las tendencias y darán a conocer lo último en el entorno tecnológico del sector inmobiliario, permitiendo que las compañías del sector se adapten y adopten soluciones digitales en toda su dimensión. Es un encuentro único 100% online, que comenzará a las 16:00h hasta las 17:45h con casos de éxito, casos de uso, panel de expertos y debates. Una cita imprescindible para conocer las últimas novedades, los retos y oportunidades del sector inmobiliario.

Se tratarán temas sobre cómo digitalizar los procesos del sector Inmobiliario mediante soluciones RegTech, el teletrabajo, cómo adaptar la inmobiliaria al entorno digital, cómo gestionar la tesorería de manera rápida y sencilla, los retos, oportunidades y tendencias que marcarán el futuro del sector, entre otros.

Es una iniciativa de Urban Event Marketing y ha sido posible gracias al apoyo de sponsors como ARSYS, DONDOMINIO, CAMERFIRMA y AGICAP; con la colaboración de La Latina Valley y Quum Comunicación, y como media partners a Digital Innovation News, Revista Transformación Digital, Control Publicidad e Interactiva Digital.

Dará comienzo a las 16:00h con la introducción de la jornada a cargo de Patricia Ramos Carrero, Socia Directora de Urban Event Marketing y la participación de José Morales, Dirección IT en ACCIONA Inmobiliaria; Tomás Sánchez Colomer, Digital Valuations (DVAS) Head en CBRE; Julián Sanz, Responsable de soluciones cloud en Arsys; Rebeca Perez, CEO & Founder en Inviertis Properties y Mujer Emprendedora Proptech 2019; Xisco Acuñas, Marketing en DonDominio; Luis García Muñoz, Key Account Manager en Camerfirma, entre otros.

Además, se contará con un panel de expertos sobre El futuro del sector inmobiliario y el impacto de la tecnología: los retos y oportunidades donde líderes de la industria compartirán sus conocimientos, así como sus experiencias y debatirán sobre las tendencias del sector, moderado por Rubén Frattini, Founder en PIRE Labs.

La invitación es gratuita y está abierta para los profesionales del sector Real Estate que quieran sumarse al debate y compartir una jornada de interesantes conferencias, sólo tiene que registrarse previamente AQUÍ

Web del evento y registro: https://urbaneventmarketing.com/transformacion-digital-en-el-sector-inmobiliario-2021/

-----------------------

Acerca del evento

PropTech Conference es una iniciativa de Urban Event Marketing que ofrece un espacio para el conocimiento y el aprendizaje. El evento forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales.

Acerca de Urban

Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT.

Contacto: info@urbaneventmarketing.com

https://urbaneventmarketing.com/

