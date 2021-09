Akiles se convierte en la primera startup en colaborar con Fundación Asprima Comunicae

miércoles, 22 de septiembre de 2021, 09:50 h (CET) La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid reúne a más de 130 empresas asociadas y a cerca de 20 compañías en su Fundación, donde se ha incorporado Akiles, la empresa que proporciona soluciones tecnológicas para acceder a los espacios sin necesidad de llaves ni tarjetas Akiles, la empresa tecnológica que desarrolla soluciones para la digitalización y automatización del control de accesos, entra a formar parte de FUNDACIÓN ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid) como socio colaborador. Un acuerdo que pone el foco en la innovación y el compromiso del sector inmobiliario con la sociedad.

El acuerdo entre ambas organizaciones supone una apuesta clara por la transformación tecnológica del sector, pues es la primera vez que FUNDACIÓN ASPRIMA llega a un acuerdo con una startup. "Que ASPRIMA cuente con nosotros como referente tecnológico es un honor, puesto que nuestro objetivo no es otro que el de democratizar nuevas soluciones que respondan a las necesidades de los millennials y la generación Z”, afirma Nicolás Salame, CEO de Akiles.

Según afirma Daniel Cuervo, director general de la Fundación, “para nuestra Fundación, contar con una startup como Akiles, que ha apostado por la innovación, aplicada en gran medida al sector inmobiliario y la edificación, es dar un paso más en nuestro objetivo de apoyar toda aquella tecnología que mejore la calidad de vida en los hogares y de la sociedad en general”.

Por su parte, Nicolás Salamé apunta que “el objetivo de esta colaboración es fomentar la digitalización y la automatización del sector inmobiliario en todos aquellos procesos que suponen sobrecostes, inseguridad y falta de escalabilidad”. Un acuerdo que se ha visto acelerado por la creciente demanda de los fondos de inversión, promotoras y operadores para la implementación de sistemas de acceso automatizados, como el que ofrece Akiles, en sus proyectos de Build to Sell, Build to Rent o Coliving.

La proptech cofundada por Salame junto a Borja Rossell y Dario Nieuwenhuis -que cuenta con socios inversores relevantes en el sector como Meridia, Kabil o exdirectivos de promotoras líderes- irrumpe en el sector en el año 2018 con el propósito de eliminar la necesidad de usar llaves, tarjetas o sistemas de huella dactilar para acceder a espacios.

Con más de un millón y medio de euros captados en rondas de inversión, Akiles quiere continuar potenciando su liderazgo en el sector inmobiliario focalizando en segmentos como el turístico y el residencial. Por su parte, ASPRIMA es la organización empresarial cuya finalidad principal es defender los intereses profesionales de las empresas inmobiliarias, siendo su norma principal el servicio a la Comunidad y el diálogo con las Administraciones Públicas para intentar buscar y fomentar soluciones a los problemas que afectan al sector.

Sobre Akiles

Akiles provee soluciones altamente efectivas para la digitalización y automatización del control de accesos permitiendo una gestión 100% remota, escalable y segura de todos los permisos de usuario a cualquier tipo de acceso de cualquier tipo de espacio eliminando, además, la ineficiencia, la incomodidad y la poca seguridad que ofrecen los sistemas tradicionales de acceso con llave, tarjeta o huella dactilar.

Permite que los propietarios y/o gestores de inmuebles puedan generar tantas llaves virtuales como deseen modificando, además, atributos como la temporalidad y la geolocalización de su uso. Desde el panel de administración, el propietario o gestor podrá también recopilar datos sobre quién accede, por qué acceso, a qué hora y

desde qué ubicación permitiéndoles mejorar la toma de decisiones en base a la operativa real de sus activos.

Sobre Asprima

Organización empresarial cuyo principal objetivo es defender los intereses profesionales de las empresas inmobiliarias, siendo su norma principal el servicio a la Comunidad y el diálogo con las Administraciones Públicas para intentar buscar soluciones a los problemas que afectan al sector.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, que a día de hoy está considerada como la voz más representativa del sector inmobiliario de la Comunidad de Madrid, lleva a cabo estudios de investigación sobre los aspectos esenciales del sector y presta servicios directos de asesoría, elaboración de estudios, formación e información a todos sus asociados.

